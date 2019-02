Parlami di te, clip esclusiva del film con Fabrice Luchini

Patrizio Marino

Parlami di te il divertente film di Hervé Mimran con Fabrice Luchini, vincitore del Premio del Pubblico all'ultima edizione del France Odeonm sarà dal 21 febbraio al cinema grazie a Bim Distribuzione.

La trama di Parlami di te è incentrata su Alain, un rispettato uomo d'affari e un brillante oratore, sempre in corsa contro il tempo. Nella vita, non concede alcuno spazio alle distrazioni e alla famiglia. Un giorno, viene colpito da un ictus che interrompe la sua corsa e gli lascia come conseguenza una grave difficoltà nell'espressione verbale e una perdita della memoria. La sua rieducazione è affidata a Jeanne, giovane logopedista. Con grande impegno e pazienza, Jeanne e Alain impareranno a conoscersi e alla fine ciascuno, a modo suo, tenterà di ricostruire se stesso e di concedersi il tempo di vivere.

Ispirato all'autobiografia di Christian Streiffm nella quale l'autore racconta la sua malattia e la sua lenta rinascita, Parlami di te vede nel cast Fabrice Luchini nei panni di Alain, Leïla Bekhti, Rebecca Marder della Comédie française e Igor Gotesman. Hervé Mimran parlando del suo film ha detto "la ricostruzione è il tema principale del film. Un tema universale poiché riguarda sia un uomo che conduce una vita agiata, sia un impiegato che si ritrova disoccupato a 50 anni. Nella corsa sfrenata al successo, al denaro, alla riuscita, le persone dimenticano di fermarsi un istante a riflettere su quello che sono, su quello che desiderano veramente".

Parlami di te è un racconto commovente e allo stesso tempo ironico del viaggio di un uomo alla riscoperta di se stesso e delle cose importanti della vita: la cura di sè, i legami di affetto e amicizia, il rapporto con la propria figlia ed è proprio questo rapporto al centro della clip che vi proponiamo oggi in esclusiva in cui Alain, per riavvicinarsi alla figlia, le propone un viaggio insieme.