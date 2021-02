Paranormal Activity: è ufficiale, il sequel arriverà su Paramount+

L'imminente sequel di Paranormal Activity, settimo capitolo della franchise horror, debutterà ufficialmente su Paramount+. Il franchise horror di lunga data è stato lanciato nel 2007 con Paranormal Activity, incentrato su una coppia terrorizzata da una presenza soprannaturale dopo essersi trasferita nella nuova casa.

Paranormal Activity 4: Kathryn Newton è la protagonista del film

Paranormal Activity è diventato uno dei film più redditizi nella storia di Hollywood grazie all'uso efficace del found footage e a un budget ridottissimo. La pellicola ha dato origine a cinque sequel, tutti particolarmente vantaggiosi per Paramount Pictures e per la società di produzione Blumhouse.

Il nuovo sequel, descritto come una "nuova, inaspettata riorganizzazione" del franchise, verrà mostrato in esclusiva su Paramount+, piattaforma streaming che verrà lanciata negli USA il 4 marzo.

Alla regia della nuova versione ci sarà William Eubank, che recentemente ha realizzato Underwater con star Kristen Stewart. La sceneggiatura sarà invece firmata da Christopher Landon, autore di Happy Death Day.

Confermata la presenza dei produttori storici del franchise, Oren Peli, che ha diretto il primo film, e Jason Blum.

Paranormal Activity non è il solo franchise horror in via di sviluppo per Paramount+. Nella lineup della piattaforma streaming sono stati annunciati un prequel di Pet Sematary e l'horror The In Between, che vede Joey King nei panni di una ragazza il cui fidanzato cerca di connettersi con lei dopo un incidente d'auto fatale.

Attrazione fatale, Flashdance, The Italian Job, Love Story: le serie in arrivo su Paramount+