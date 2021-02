Attrazione fatale, Flashdance, The Italian Job, Love Story: le serie in arrivo su Paramount+

Una pioggia di serie tv in arrivo su Paramount+ ispirate a classici del cinema, si va da Attrazione fatale a Flashdance, da The Italian Job a Love Story.

CBS All Access si trasformerà in Paramount+ dal 4 marzo con una lineup ricchissima presentata poche ore fa. Tra i numerosi progetti in preparazione sono state annunciate le serie tv ispirate a film di culto quali Attrazione fatale, Flashdance, Love Story e The Italian Job.

"Il mio lavoro è trovare l'equivalente per Paramount+ di The Handmaid's Tale, Mad Men, The Walking Dead, le serie che aiutano a definire la piattaforma" ha dichiarato a Hollywood Reporter la Presidente di Paramount Studios Nicole Clemens. "Si tratta di un progetto ambizioso, di un'offerta accattivante e soddisfacente per le persone che cercano un nuovo servizio streaming."

La serie ispirata al cult con Glenn Close e Michael Douglas, Attrazione fatale, reimmaginerà il thriller del 1987 "attraverso la lente degli atteggiamenti moderni quando si tratta di donne forti, disturbi della personalità, vergogna delle vittime e controllo coercitivo." Alexandra Cunningham e Kevin Hynes firmeranno lo script e produrranno la serie con Justic Falvey e Darryl Frank di Amblin Television.

The Italian Job, che ha già ricevuto l'ordine per il pilot, è basato sul classico del 1969 con Michael Caine, Un colpo all'italiana, che ha visto, nel 2003, un remake con Mark Wahlberg e Charlize Theron. La serie, scritta da Matt Wheeler, "sarà incentrata sui nipoti del leggendario Charlie Croker (Michael Cain) che ereditano la sua cassetta di sicurezza e fanno ripartire la ricerca per il celebre e prezioso lingotto d'oro." Il produttore dell'action originale, Donald De Line, si occuperà di produrre la serie descritta come "uno show internazionale divertente e grandioso."

Love Story, il cui script è in preparazione, è basata sull'amato dramma del 1970, considerato uno dei grandi film romantici di tutti i tempi. La serie tv sarà prodotta da Josh Schwartz e Stephanie Savage che dichiarano: "Fin dal celebre tema musicale al classico conflitto in stile americano, Love Story è un film iconico. Siamo orgogliosi di poterlo aggiornare per le nuove generazioni grazie alla collaborazione con Paramount Television Studios e con i nostri amici di CBS Television Studios."

Flashdance è basata sull'omonimo film del 1983 con Jennifer Beals. La nuova serie, in fase di sviluppo da ottobre, si focalizzerà su una "donna nera che lotta per lasciare il segno nel mondo del balletto", sarà ambientata nel presente e servirà da sequel per il film originale. Angela Robinson produrrà e dirigerà il pilot. Secondo le prime informazioni, Jennifer Beals non è coinvolta nel progetto.

tra le latre serie in via di sviluppo per Paramount+ anche Perché un assassinio, nuovo sguardo sul thriller politico del 1974 con Warren Beatty, Hume Cronym e William Daniels, The Offer, che racconterà la genesi de Il padrino di Coppola, e Grease: Rise of the Pink Ladies.