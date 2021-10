Paranormal Activity: Next of Kin, il trailer del film horror ambientato nella comunità Amish

Il reboot della saga horror Paranormal Activity, Next of Kin, ha ora un trailer che svela le prime scene della storia ambientata nella comunità Amish.

Paranormal Activity: Next of Kin è il film reboot della popolare saga horror e online è stato condiviso il trailer del progetto, in arrivo in streaming su Paramount+ il 29 ottobre.

Nel video si assiste a quello che accade a una ragazza che va alla scoperta della sua famiglia biologica, seguita dalla troupe di un documentario, e viene ospitata dai membri di una comunità Amish in cui viveva la madre.

I giovani iniziano però ad assistere a eventi inquietanti e scoprono una chiesa che potrebbe nascondere un segreto oscuro, situazione che porta poi a delle conseguenze terrificanti.

Il film Paranormal Activity: Next of Kin, che per Blumhouse dovrebbe segnare la "rinascita" del franchise, ha come protagonista una ragazza che è stata adottata e va alla ricerca dei suoi genitori biologici, accompagnata da un gruppo di amici che filmano la sua esperienza. La sua ricerca la conduce a una comunità Amish dove viene accolta a braccia aperte, ma il motivo per cui è stata separata dalla madre potrebbe essere particolarmente inquietante.

Nel cast del lungometraggio ci sono Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert, Tom Nowicki, e Henry Ayres-Brown.

La sceneggiatura è firmata da Christopher Landon, mentre William Eubank è il regista del progetto.

Il team dei produttori comprende, ovviamente, Jason Blum e Oren Peli, ideatore della saga horror.