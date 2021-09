Paranormal Activity: Next of Kin: il primo teaser del reboot di Paranormal Activity

Oren Peli ha condiviso sul suo profilo Instagram il primo teaser trailer di Paranormal Activity: Next of Kin, il reboot di Paranormal Activity distribuito dal 29 ottobre su Paramount+

Oren Peli ha condiviso sul suo profilo Instagram il primo teaser trailer di Paranormal Activity: Next of Kin, il reboot di Paranormal Activity che sarà distribuito su Paramount+ a partire dal prossimo 29 ottobre.

A giudicare dalle prime immagini presentate dal teaser trailer, Paranormal Activity: Next of Kin sembrerebbe la versione in found footage di The VVitch. Il settimo capitolo del celebre franchise di Paranormal Activity creato da Oren Peli è stato scritto da Christopher Landon, che ha all'attivo già quattro sceneggiature scritte per la saga e altre tre collaborazioni con Blumhouse Productions - per l'esattezza Auguri per la tua morte, Ancora auguri per la tua morte e Freaky.

Lo scorso luglio, Jason Blum ha rivelato la fine delle riprese del nuovo Paranormal Activity e ha spiegato il senso di realizzare un reboot del celebre franchise a circa dieci anni di distanza dalla distribuzione del primo film scritto e diretto da Oren Peli.

A differenza dei precedenti film della serie, però, questo Paranormal Activity: Next of Kin non è edulcorato e non lascia nulla all'immaginazione, al punto tale da essersi guadagnato un rating R dalla commissione di censura statunitense. Il cast è composto da Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert ed Henry Ayres-Brown ma sulla trama non si conoscono ancora dettagli. A fronte di budget decisamente irrisori, tutta la saga di Paranormal Activity ha fruttato globalmente ben 890 milioni di dollari.