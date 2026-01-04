Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 gennaio: Marta affronta Adelaide, lo scontro è durissimo

Il Paradiso delle Signore riparte dopo la lunga pausa natalizia con una puntata che riparte da dove ci aveva lasciato la soap di Rai 1: il piano di Adelaide verso Marcello. Questa volta a prendere il toro per le corna è Marta che affronterà la Contessa.

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 dopo uno stop più lungo del solito per le festività natalizie e lo fa lunedì 5 gennaio alle ore 16.00 con una puntata decisiva. Tante erano le questioni rimaste in sospeso in questi giorni, ora la soap inizia a tirare le fila. Vedremo quindi il confronto-scontro tra Marta e Adelaide, ma anche l'atmosfera magica dell'Epifania al grande magazzino. Vediamo tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.

Dove eravamo rimasti al Paradiso: riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore, Marcello

La vigilia di Natale a Il paradiso delle signore è stata tutt'altro che tranquilla. Teo, ormai sempre più coinvolto nella vita del grande magazzino, si è sentito a tutti gli effetti parte della "famiglia" e il suo entusiasmo non è passato inosservato. Proprio da questo clima è nata un'idea di Ciro: trovare un modo diverso, più affettuoso e meno formale, per stare insieme e celebrare le feste, andando oltre le solite consuetudini.

Sul fronte personale, Fulvio si è concentrato su un solo obiettivo, ovvero sorprendere Caterina con un gesto capace di parlare più delle parole, mentre Botteri si è ritrovato bloccato tra mille dubbi e nessuna decisione. A dargli una possibile chiave di lettura è stata Delia, pronta a suggerirgli che, soprattutto quando ci sono di mezzo i bambini e l'atmosfera natalizia, a volte basta un'idea semplice per fare la differenza.

A tenere banco, però, sono state soprattutto le tensioni emotive. Marcello, ancora lontano, ha continuato a rimandare il rientro, facendo sentire Rosa sempre più messa in secondo piano e mettendo a rischio il loro primo Natale insieme. Nel frattempo Tancredi ha spinto Umberto a non restare solo a Villa Guarnieri, convincendolo a partire e raggiungere la famiglia in Svizzera, dove la presenza di Adelaide prometteva di farsi sentire.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Rosa Camilli

Nella puntata di lunedì 5 gennaio il gelo tra Marcello e Rosa non si scioglie. I due hanno trascorso il Natale insieme, ma la frattura resta lì, evidente. Per non pensare a quello che sta succedendo tra loro, si buttano entrambi sul lavoro: Rosa stringe i denti e prova a tenere la testa bassa, mentre Marcello evita di aprire discorsi che potrebbero trasformarsi in un confronto definitivo.

Al Paradiso, invece, arriva un'energia diversa grazie ad Anita. La ragazza racconta a Teo come si vive la Befana a Roma, tra tradizioni e piccoli rituali, e gli lancia una proposta concreta: organizzare un'Epifania "di casa" per tutto il grande magazzino. Teo si entusiasma e l'idea prende forma, con la promessa di trasformare la giornata in un momento davvero speciale per tutti.

Irene si presenta zoppicante dopo un incidente sulla neve. Era via con Cesare e l'infortunio si vede, ma lei prova comunque a non farne un dramma, anzi arriva con un regalo per Johnny. Il gesto lo colpisce più del previsto e gli dà lo spunto per sperimentare nuove ricette, come se quella scintilla potesse rimettere in moto anche lui.

Nel frattempo Mimmo riceve da Maria un ricettario di cucina francese: per lui è un invito a osare e a mettersi alla prova ai fornelli, anche se in negozio non tutti guardano con fiducia alle sue idee "da chef".

Sul fronte più delicato, Marta chiarisce finalmente con Marcello e, subito dopo, decide di chiedere un confronto diretto ad Adelaide. Un faccia a faccia che potrebbe cambiare gli equilibri e riportare a galla verità che, finora, qualcuno ha preferito tenere sotto controllo.