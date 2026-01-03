Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni settimana dal 5 al 9 gennaio: l'Epifania non porta la serenità

Il ritorno de Il Paradiso delle Signore 10 dopo la pausa festiva (più lunga del solito) non è affatto rassicurante. Tante erano le situazioni in ballo prima dello stop, su tutte il "triangolo" tra Adelaide, Marcello e Rosa. Le puntate in onda dal 5 al 9 gennaio - tutti i giorni tranne il 6 gennaio in cui la soap si ferma per l'Epifania - provano a tirare le fila, ma non tutto va come ci si aspetta.

Al centro della scena tornano le tensioni irrisolte e i sentimenti che faticano a trovare pace, ma anche le strategie pronte a venire allo scoperto. La soap di Rai 1 apre il nuovo anno con una settimana tutt'altro che di transizione: scopriamo di più con le anticipazioni della settimana.

Il Paradiso delle Signore 10, cosa succede dal 5 al 9 gennaio

Il Paradiso delle Signore

L'aria è tesa a Il paradiso delle signore, e non solo per i soliti battibecchi. Basta una parola di troppo per far saltare i nervi e c'è chi ne approfitta. Tra chi prova a rimettere insieme i pezzi, chi fa finta di niente e si butta sul lavoro, e chi invece continua a giocare di strategia seminando sospetti e mettendo gli altri l'uno contro l'altro, al Paradiso non ci si annoia la prossima settimana.

Lunedì 5 gennaio: Marcello e Rosa provano a ricucire gli strappi

Sono riusciti a passare il Natale insieme, va bene, ma le cose tra Marcello e Rosa non sono delle più serene. I due provano a mantenere le distanze dalle questioni di cuore, rifugiandosi nel lavoro e rimandando il confronto che appare, però, sempre più inevitabile. Al Paradiso, intanto, prende forma un'idea speciale legata alla Befana, capace di riportare un po' di leggerezza tra commessi e clienti. Il rientro di Irene, ancora alle prese con i postumi di un incidente sulla neve, porta un po' di scompiglio soprattutto nel cuore di Johnny. Marta, invece, prende il toro per le corna e decide che è arrivato il momento di affrontare Adelaide.

Martedì 6 gennaio: niente Paradiso

Il Paradiso delle Signore 10 si ferma per l'Epifania e non va in onda il 6 gennaio.

Mercoledì 7 gennaio: Ettore fa la proposta a Odile

Al Paradiso c'è atmosfera di festa, ma sotto la superficie riaffiorano vecchie inquietudini. Mario resta profondamente turbato da un incontro legato al suo passato, mentre Roberto cerca di intervenire per evitare che la situazione degeneri. L'Epifania riavvicina Marcello e Rosa, complice un momento di intesa che sembrava ormai perduto, ma Adelaide continua a muoversi con determinazione. Il ritorno di Ettore da Londra cambia l'aria in un attimo: percependo l'intesa sempre più evidente tra Odile e Matteo, Ettore decide di bruciare le tappe e le chiede di sposarlo, spiazzando la ragazza e lasciando Umberto e Matteo interdetti.

Giovedì 8 gennaio: Adelaide fa la sua mossa

Un gesto di Adelaide nei confronti di Marcello, solo in apparenza generoso, rischia di diventare l'ennesimo motivo di scontro con Rosa, alimentando sospetti e gelosie difficili da tenere a bada. Irene spera in una svolta concreta nel rapporto con Cesare e decide di confidarsi con Concetta, lasciando emergere emozioni che finora aveva cercato di controllare. Nel frattempo Rosa si trova davanti a una proposta lavorativa importante, capace di metterla di fronte a una scelta non semplice e di riaprire interrogativi sul suo futuro.

Venerdì 9 gennaio: Marcello scopre tutta la verità

Le maschere iniziano a cadere e alcune verità vengono finalmente a galla. Marcello scopre che Adelaide ha finto le sue crisi arrivando persino a simulare un gesto estremo pur di manipolarlo: una rivelazione che lo sconvolge e lo spinge a raccontare tutto a Umberto. Odile, intanto, rilancia sul piano professionale con una nuova sfida tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda, mentre problemi imprevisti rischiano di far saltare il musicarello di Marina. La settimana si chiude così tra decisioni drastiche, tensioni pronte a esplodere e un clima di incertezza che promette nuovi scossoni nei giorni a venire.