Paolo Taviani annuncia il suo nuovo film, Leonora Addio

Paolo Taviani sarà sul set del suo nuovo lavoro, Leonora Addio, ispirato a Pirandello, fino a ottobre; le riprese sono in corso a Cinecittà e in Sicilia.

Paolo Taviani torna dietro la macchina da presa per girare il suo nuovo film, Leonora Addio, il primo senza il fratello Vittorio Taviani, scomparso nel 2018. Il film, attualmente in lavorazione, è un dramma surreale ispirato alla novella di Luigi Pirandello del 1910.

Leonora addio: Paolo Taviani sul set

Paolo Taviani ha rivelato che lui e Vittorio avevano in mente questo progetto da lungo tempo. Co-prodotto dalla Stemal Entertainment di Donatella Palermo e da Rai Cinema con la francese Les Films d'Ici, Leonora Addio è in fase di ripresa da fine luglio a Cinecittà Studios e verrà girato in parte in Sicilia. Le riprese dovrebbero concludersi a ottobre e Paolo Taviani è fiducioso di finire il film prima della fine dell'anno.

In precedenza i Taviani si erano ispirati a Pirandello per il drammatico Kaos, del 1984. "A ispirarci era stata la novella Il chiodo per la dimensione grottesca e surreale" ha spiegato Paolo Taviani "ma non sto cercando di essere fedele a Pirandello".

Leonora Addio intreccia un racconto di tre surreali funerali di Pirandello con la vicenda dell'omicidio di un giovane immigrato siciliano a Brooklyn, ispirato al romanzo Il Chiodo, pubblicato poco prima della morte di Pirandello. Nel cast del film troviamo Fabrizio Ferracane, Massimo Popolizio e diversi attori bambini che Taviani ha definito "fantastici". Le musiche del film sono del premio Oscar Nicola Piovani.