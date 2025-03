Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a The Couple? Canale 5 e Ilary Blasi li vogliono fortemente nel cast

The Couple è vicino alla partenza, ma il cast non è ancora completo: tra gli altri, Ilary Blasi vorrebbe fortemente Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Manca sempre meno all'inizio di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 in onda da lunedì 7 aprile. Si tratta di un reality spin off del Grande Fratello, dove i concorrenti sono costituiti da coppie.

Ma quali sono queste coppie? Per ora si hanno solo ipotesi; tra i vari nomi, circola l'indiscrezione di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

The Couple: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia nel cast?

Unica: Ilary Blasi in una fotografia

I nomi erano già usciti, ma ora il giornalista Alberto Dandolo ha aggiunto un ulteriore dettaglio: Ilary Blasi starebbe corteggiando Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La Blasi infatti, conduttrice del reality, vuole fortemente che il programma riesca e si sta impegnando in prima persona nelle trattative.

In questo senso, andrebbe anche il valore del montepremi: si vocifera che ammonterebbe addirittura a un milione di euro, così da convincere i personaggi a partecipare.

Riguardo alla partecipazione di Ciavarro e compagna, Dandolo scrive su Oggi che "Ilary sta corteggiando una coppia che ancora non ha sciolto le riserve: quella formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia [...] Le trattative sono ancora in corso dopo lo stop dovuto al difficile momento che sta vivendo Paolo a causa della perdita dell'amatissima mamma Eleonora Giorgi".

Cosa sappiamo del cast

Locandina di Corinne Clery

Il cast non è ancora ufficiale, anzi, non è stato ancora nemmeno completato. Per ora i nomi ipotizzati sono: Jasmine Carrisi, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, poi Lory Del Santo con Marco Cuculo, Corinne Clery, Eva Henger, Gloria Guida in coppia con la figlia Guendalina Dorelli e Gianmarco Zagato con Nicole Pallado e Costanza Caracciolo.

Nel frattempo intanto, il Tugurio della casa è già stato smantellato ed è uscito il promo ufficiale.