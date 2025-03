Lory Del Santo concorrente di The Couple ?Solo a una condizione molto particolare

Anche Lory Del Santo potrebbe aggiungersi al cast di The Couple: per ora sta valutando la proposta, ma ne frattempo l'ex show girl guarda oltre, a Hollywood.

Anche Lory Del Santo potrebbe aggiungersi al cast di The Couple, il nuovo reality in partenza su Canale 5 dopo la conclusione del Grande Fratello.

L'esordio è previsto per lunedì 7 aprile, e il cast è in via di definizione. A confermare di essere stata chiamata, la stessa Del Santo nell'intervista rilasciata a Monica Setta per il programma Generazione Z.

L'invito per partecipare a The Couple

Costanzo ascolta Lory Del Santo durante una puntata del Maurizio Costanzo Show

La proposta è arrivata all'ex showgirl, per entrare nel programma insieme al fidanzato Marco Cucolo, ma ci sarebbe un problema: Marco Cucolo.

Se infatti Lory Del Santo accetterebbe volentieri la proposta, Cucolo non è della stessa opinione. Come ha raccontato la stessa Del Santo: "Per andare a The Couple dovrei cambiare fidanzato perché Marco non è tanto favorevole. Ci sto pensando, ma ogni volta che dico a Marco di fare insieme tv, lui si dimostra perplesso. Dovrei trovare qualcun altro con cui entrare in coppia".

Insomma: bisogna convincere Cucolo.

In realtà il compagno della Del Santo non è completamente estraneo alla televisione, dato che la coppia in passato ha già partecipato ad alcuni programmi: a Pechino Express nel 2016 e all'Isola dei Famosi nel 2022.

Quindi, qualora anche accettassero l'invito di The Couple, non vedremmo niente che già non abbiamo già visto. La De Santo tra l'altro, è stata anche concorrente del Grande Fratello Vip nel 2018, seppur da sola; non dimentichiamo che, di fondo, The Couple è un Grande Fratello con le coppie come concorrenti anziché i singoli.

Una nuova serie per puntare a Hollywood

Lory Del Santo

Intanto Lory Del Santo guarda avanti e dopo i fasti di The Lady, annuncia di avere in cantiere un'altra serie. Di più: di puntare a Hollywood.

"La vera notizia - ha raccontato- è che ho pronta una serie tipo The Lady, in otto puntate, che voglio proporre agli americani. Ho un sogno: sbarcare a Hollywood".

Non aspettiamo altro.