Ilary Blasi torna su Canale 5 con il nuovo reality The Couple: di cosa si tratta

Nuovo programma in arrivo per Ilary Blasi, pronta a tornare su Canale 5 con The Couple. Non è ancora stata ufficializzata la data, ma sappiamo che si tratterà di un reality game e che la messa in onda è prevista per la primavera.

The Couple: come funziona il nuovo reality game di Canale 5

Protagoniste saranno delle coppie, pronte a sfidarsi per proteggere e vincere il montepremi finale. Le coppie saranno composte da vip e persone comuni: compagni di vita, amici, parenti, colleghi e persino storici antagonisti. Tutti loro si troveranno a dover convivere forzatamente, tra imprevisti e strategie. In un mix continuo di emozioni, competizioni e colpi di scena, i concorrenti verranno messi a dura prova, sia da un punto di vista fisico che psicologico. Le coppie dovranno difendersi non solo dagli avversari dunque, ma persino da se stesse. A decretare la coppia vincitrice sarà il pubblico: per loro, il montepremi finale.

Dove vedremo Ilary Blasi in tv

Non si sa altro del nuovo show di Canale 5, ma per Ilary Blasi si tratta di un ritorno alla conduzione di un reality. L'ultima volta che l'abbiamo vista infatti, era alla guida di Battiti Live insieme ad Alvin, dove tornerà la prossima estate. Dopo l'addio all' Isola dei Famosi, per lei era stata ipotizzata la conduzione de La Talpa, ma la Blasi avrebbe rifiutato: il reality è stato poi offerto a Diletta Leotta. Nel frattempo, Ilary Blasi è stata protagonista su Netflix con una serie incentrata sulla sua vita e seguito di Unica, con cui aveva raccontato la sua versione riguardo la separazione da Francesco Totti.