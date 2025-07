Pier Silvio Berlusconi: "The Couple e La Talpa? Brutti, fatti male. Dopo la prima puntata ho avuto i brividi"

Che la stagione dei reality di Mediaset non fosse un successo, era sotto gli occhi di tutti: la lunghezza infinita del Grande Fratello a fronte di ascolti tutt'altro che esaltanti, The Couple chiuso senza nemmeno un finale, L'Isola dei Famosi meno vista di sempre. Senza dimenticare il ritorno de La Talpa, anche quello concluso in fretta e furia assemblando ben tre puntate in una.

Adesso, a parlare dei recenti flop della sua rete, è stato anche Pier Silvio Berlusconi.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi: "Due prodotti brutti"

Il cast de La Talpa

In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, l'AD è stato molto critico nei confronti di due prodotti trasmessi da Canale 5: La Talpa e The Couple. Berlusconi infatti ha dichiarato: "Non mi sono piaciuti The Couple e La Talpa, li ho trovati due prodotti brutti, fatti male. La storia dimostra che abbiamo sbagliato, dobbiamo non cadere più in questi errori. Quando ho visto la prima puntata ho avuto i brividi, la rabbia, avere visto poi com'è andata". La colpa, per Berlusconi, sarebbe degli autori.

I reality della prossima stagione

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Sempre sul fronte reality, sono state ufficialmente annunciate due edizioni del Grande Fratello, una Nip condotta da Simona Ventura e una Vip affidata ad Alfonso Sognorini, con l'intenzione di puntate più brevi.

L'edizione Vip inoltre, ha dichiarato Piersilvio Berlusconi, si farà solo a patto di trovare dei veri vip.

Sempre a proposito di reality, L'Isola dei Famosi potrebbe tornare nella prossima primavera.

E a proposito di brevità: l'intenzione dichiarata dell'AD è quella di chiudere con anticipo rispetto a quanto accade ora tutte le prime serate, evitando quindi di andare oltre la mezzanotte con tutti i programmi della rete ammiraglia. Non sarà semplice ma l'esperimento sulla durata comincerà a settembre con Tu sì que vales, che tornerà con 11 puntate (e non 9 come annunciato) e la promessa di non far fare le ore piccole agli spettatori.