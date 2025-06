Il Grande Fratello Gold durerà davvero 9 mesi? Alfonso Signorini frena i rumors

Il web si infiamma per l'ipotesi di una durata senza precedenti del reality, ma Signorini ridimensiona le aspettative. In corso i casting per il Grande Fratello Gold tra autocandidature Vip e nuove opinioniste.

Negli ultimi giorni il web è stato travolto da un'indiscrezione clamorosa: la prossima edizione del Grande Fratello potrebbe durare ben nove mesi. L'ipotesi ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan del reality. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Alfonso Signorini, che ha prontamente smentito le voci tramite i suoi canali social.

Il Grande Fratello durerà nove mesi? Signorini frena i rumors

Qualche giorno fa, il sito Bubinoblog ha lanciato un'indiscrezione sorprendente: la prossima edizione del Grande Fratello potrebbe durare ben più di sei mesi, arrivando addirittura a nove. Secondo la voce di corridoio, i concorrenti sarebbero rinchiusi nella Casa più spiata d'Italia per un tempo record, trasformando il reality in un vero e proprio "parto televisivo".

Ma a smentire categoricamente questa ipotesi è stato Alfonso Signorini in persona. Durante una sessione di domande e risposte con i suoi follower su Instagram, il conduttore ha bollato la notizia come una fake news. Il giornalista, che sembra confermato anche per la prossima stagione alla guida del programma, ha ribadito la sua opinione: secondo lui, così come per molti spettatori, il reality dovrebbe tornare alle origini e durare tre mesi, anzi cento giorni, proprio come accadeva prima che Mediaset introducesse i prolungamenti. Una scelta, quella dell'allungamento, che ha penalizzato anche altri reality in palinsesto successivamente.

Benedicta e Brigitta Boccoli

Casting in corso e concorrenti "storici" in arrivo

Nel frattempo sono partiti i casting per la nuova edizione, che dovrebbe chiamarsi Grande Fratello Gold. Il format prevede il ritorno di volti storici del programma, ma i nomi ufficiali non sono ancora stati confermati. Sappiamo però che alcune autocandidature sono già arrivate, tra cui quelle di ex concorrenti del flop The Couple, in cerca di riscatto.

Tra i nomi circolati ci sono le sorelle Boccoli, che si sono dette disposte a entrare anche come singole concorrenti, e Pierangelo Greco, che ha partecipato al programma insieme a Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano. In un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, Greco ha dichiarato di essere pronto a rimettersi in gioco, definendo il Grande Fratello una nuova sfida e un'opportunità per raccontarsi al pubblico e far conoscere le sue passioni.

Opinioniste: si cambia tutto?

Per quanto riguarda il ruolo delle opinioniste, sembra ormai certo che Beatrice Luzzi non tornerà. Anche Cesara Buonamici pare non essere riconfermata per la prossima edizione. Al suo posto, si vocifera, potrebbe arrivare Anna Pettinelli, accompagnata forse dall'amica ed ex gieffina Stefania Orlando. Tuttavia, non si esclude un colpo di scena finale da parte di Signorini, che potrebbe optare per un'altra scelta sperimentale: portare in studio uno dei concorrenti appena usciti dalla Casa, come già tentato con la Luzzi, anche se con risultati discutibili.