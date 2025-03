Il Grande Fratello fa spazio a The Couple: la Casa cambia volto, il Tugurio già smantellato

A poche giorni dalla fine del Grande Fratello, nella Casa ci sono dei lavori in corso per accogliere il nuovo programma di Ilary Blasi.

Manca meno di un mese al debutto di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 che vedrà alla conduzione Ilary Blasi. Il programma prenderà il via lunedì 7 aprile, appena una settimana dopo la finale della diciottesima edizione del Grande Fratello.

A rendere ancora più interessante la novità è il legame tra i due programmi: The Couple condividerà con il reality show di Alfonso Signorini non solo il team autoriale, ma anche la location, ovvero il complesso dei Lumina Studios. Questo ha portato all'avvio di un'importante opera di riadattamento della Casa, con modifiche strutturali mirate a ospitare le dinamiche del nuovo format.

Lavori in corso: il Tugurio smantellato

Come riportato da Davide Maggio, i lavori nella Casa del Grande Fratello sono già partiti e hanno coinvolto anche uno degli spazi più iconici del reality: il Tugurio. Questa area, che negli ultimi anni ha ospitato momenti di difficoltà e prove per i concorrenti, è stata smantellata per far posto alle nuove esigenze del programma condotto da Ilary Blasi.

Alcuni concorrenti nel Tugurio

L'obiettivo della produzione è quello di adattare gli ambienti per accogliere svariate camere doppie, poiché il nuovo reality vedrà come protagoniste delle coppie. La convivenza forzata tra strategie, imprevisti e un montepremi di ben un milione di euro renderà l'esperienza ancora più avvincente. Le squadre da due persone verranno formate nel corso della prima puntata, alcune delle quali all'insaputa dei protagonisti stessi.

I protagonisti: tra vip e volti emergenti

Uno degli elementi chiave di The Couple sarà senza dubbio il cast, che promette di unire volti noti e persone comuni. Tra i nomi emersi nelle indiscrezioni troviamo Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, e le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, come rivelato da TvBlog. A loro si potrebbero unire Lory Del Santo con Marco Cucolo, Corinne Clery, Eva Henger e Gloria Guida, quest'ultima in coppia con la figlia Guendalina Dorelli.

Anche il mondo di Uomini e Donne potrebbe essere rappresentato, con la possibile partecipazione di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, coppia formatasi nel dating show di Maria De Filippi. Tra gli altri nomi trapelati figurano ex gieffini come Alex Belli, Samantha De Grenet e Paolo Ciavarro, anche se quest'ultimo potrebbe rinunciare dopo la morte della madre Eleonora Giorgi.

Cosa aspettarsi da The Couple

Il format si preannuncia come un mix di competizione, emozioni e colpi di scena. I concorrenti saranno divisi in coppie che potranno essere formate da fidanzati, amici, colleghi o persino storici antagonisti. Ogni coppia dovrà affrontare prove fisiche e psicologiche, mettendo alla prova la propria tenuta emotiva e strategica.

L'obiettivo è semplice: resistere fino alla fine e vincere il montepremi. Ma c'è un'ultima insidia: solo il pubblico decreterà la coppia vincitrice, rendendo ogni mossa ancora più delicata.Con la guida di Ilary Blasi e un cast ancora in via di definizione, The Couple si prepara a diventare uno dei reality più attesi della stagione televisiva.