The Couple: l'erede del Grande Fratello ha un montepremi da capogiro? Il motivo non sorprende nessuno

Spunta il montepremi di The Couple, il nuovo reality show in onda su Canale 5 da lunedì 7 aprile, e la cifra è davvero enorme.

Tra mille polemiche sul televoto e le fanbase dei concorrenti, il Grande Fratello 18 si avvia verso la conclusione. L'ultima puntata infatti, è fissata per il 31 marzo.

La settimana successiva invece, lunedì 7 aprile, partirà il suo erede, il nuovo reality, The Couple, condotto da Ilary Blasi. E, stando alle anticipazioni di TvBlog, il montepremi sarebbe veramente da capogiro.

Il montepremi ricchissimo di The Couple

Brigitta Boccoli

Secondo quanto anticipa TvBlog, la formazione del cast è ancora in corso, anzi: addirittura in alto mare. Anche per gli opinionisti in studio non sappiamo ancora niente. Tuttavia al momento, tra i vari nomi vagliati, sembrerebbero confermate le sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta, e Jasmine Carrisi, la figlia di Albano.

Più che i nomi comunque, la notizia vera è piuttosto l'ammontare del montepremi. Si vocifera infatti, che si tratterebbe di ben un milione di euro.

Un montepremi davvero altissimo, probabilmente per rendere il programma attrattivo ai papabili concorrenti. Sembra infatti che gli autori stiano faticando a trovare vip disposti a partecipare, e la cifra tanto alta potrebbe essere proprio finalizzata ad invogliarli.

The Couple: il nuovo reality di Canale 5

Corinne Clery

Di The Couple vi abbiamo già parlato: composto da sei puntate, si tratta di un reality formalmente nuovo per la tv, ma che in realtà si presenta con uno spinoff del Grande Fratello. I concorrenti infatti, stavolta costituiti da coppie, vivranno nella celebre casa di Cinecittà e lo studio utilizzato sarà lo stesso.

Alla conduzione però non troveremo Alfonso Signorini ma Ilary Blasi, che pure del Grande Fratello è stata conduttrice nella versione Vip dal 2016 al 2018. Non solo: anche i nomi dei concorrenti, ricordano quelli del Gf. I nomi finora trapelati infatti, sono quelli di Soleil Sorge, Alex Belli e Samanta De Grenet.

Sappiamo inoltre che il reality è stato proposto a Lory Del Santo e al compagno, il quale però non avrebbe alcuna intenzione di partecipare. Altri nomi, quelli di Corinne Clery ed Eva Henger, mentre sappiamo per certo che Guillermo Mariotto avrebbe rifiutato; del resto, The Couple si sovrapporrebbe a Sognando Ballando con le Stelle, in cui sarà giurato.