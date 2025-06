Elena Barolo su Antonino Spinalbese a La Volta Buona: "Lui è un gran figo, con Alessandro Martorana è finita"

Dopo i gossip su una presunta frequentazione nati all'interno del reality condotto da Ilary Blasi, Elena Barolo interviene in diretta su Rai 1 per parlare del suo rapporto con Antonino.

Elena Barolo è stata ospite della puntata del 26 giugno de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. L'attrice di CentoVetrine è tornata sotto i riflettori non solo per la sua partecipazione al reality The Couple, condotto da Ilary Blasi e chiuso anzitempo per i bassi ascolti, ma anche per il gossip che la vede protagonista in queste settimane.

Il gossip nato a The Couple

Nei giorni scorsi, infatti, erano circolati rumor insistenti su una sua presunta frequentazione con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e hair stylist diventato personaggio televisivo proprio dopo la sua relazione con la showgirl argentina. I due si sono conosciuti durante il reality di Canale 5, dove hanno condiviso l'esperienza insieme agli altri concorrenti.

Durante l'intervista, Elena ha chiarito la sua situazione sentimentale, annunciando la fine della lunga storia d'amore con Alessandro Martorana, lo stilista con cui è stata legata per ben 13 anni. "Non sono più fidanzata, l'ho lasciato dopo 13 anni e ora voglio stare un po' single, perché altrimenti due pal.e. L'amore può finire ed è finito, ogni cosa bella può finire e questa cosa bella purtroppo è finita", ha dichiarato senza mezzi termini la Barolo.

Elena e Antonino a The Couple

Parole che rivelano anche una certa consapevolezza e serenità rispetto alla scelta fatta: "Ci siamo lasciati benissimo e siamo rimasti buoni amici. La decisione l'ho presa io, perché si sa che nove volte su dieci sono le donne a prendere questa decisione. Il nostro amore è stato come una candela che piano piano si è consumata".

Elena Barolo ha spiegato che la loro storia è durata tredici anni e probabilmente doveva andare così. Durante la permanenza all'interno della casa di The Couple, ha avuto modo di riflettere e si è resa conto che lui non le mancava così tanto e forse neanche lei mancava a lui. L'ex velina Ha ammesso di aver sofferto un po', ma ha ribadito che è stata una decisione condivisa. La vita, ha aggiunto, cambia, proprio come i serpenti quando fanno la muta.

E con Antonino Spinalbese?

Sul presunto flirt con l'ex di Belen, la Barolo è stata chiara: "Io e Antonino? Siamo molto amici, in quella casa abbiamo creato un bel gruppo. È solo un'amicizia, guarda come mi fa bene i capelli? È un gran figo, questo non posso negarlo, ma ci vediamo sempre in gruppo, tutti insieme".

Una smentita, in realtà, era già arrivata nei giorni scorsi da Andrea Tabanelli, ex compagno di avventura nel reality proprio di Antonino Spinalbese. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Tabanelli aveva raccontato come stanno davvero le cose tra i due: "Credo che ci fosse già all'interno di The Couple una simpatia che, però, non andava oltre per nessuno dei due. Magari qualcuno, per pettegolezzo, ha cercato di far credere il contrario".