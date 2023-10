Pain Hustlers: Emily Blunt e Chris Evans nel trailer del film di David Yates

Netflix ha condiviso il trailer del film Pain Hustlers - Il business del dolore, il nuovo film in arrivo il 27 ottobre con star Emily Blunt e Chris Evans.

Nel video si vede la protagonista mentre va alla ricerca di un lavoro per poter mantenere la figlia e si ritrova alle prese con un'azienda in campo farmaceutico dai risvolti complicati, venendo coinvolta in rischi forse mortali.

Il film di David Yates

Al centro della trama di Pain Hustlers c'è Liza Drake che ha abbandonato gli studi e, volendo occuparsi della giovane figlia, ottiene un lavoro in una start up in campo farmaceutico. Liza si ritrova però ben presto al centro di una cospirazione mortale criminale.

Emily Blunt è la protagonista del lungometraggio diretto da David Yates, e accanto a lei ci sarà Chris Evans.

Nel cast ci sono poi Catherine O'Hara, Andy Garcia, Brian D'Arcy, Jay Duplass

Il progetto è destinato a Netflix e si basa sull'articolo del 2018 pubblicato dal New York Times, la sceneggiatura è firmata da Wells Tower.

Il regista David Yates, parlando del film, aveva spiegato: "Avendo trascorso così tanto tempo nel realizzare film sui maghi, volevo girare un film nel mondo reale e guidato dalle tematiche sociali, ma uno che non fosse troppo serio e reale. Volevo raccontare una storia che fosse in grado di intrattenere e divertente in un modo quasi sovversivo. Sto passando da un mondo sopra le righe di J.K. Rowling, ma non sto andando direttamente in un dramma. I personaggi sono così esagerati e folli e il mondo è così intenso".