Pain Hustlers: Emily Blunt e Chris Evans nelle prime foto dal set

Le riprese del film Pain Hustlers sono attualmente in corso e dal set arrivano le prime foto dei protagonisti Chris Evans ed Emily Blunt.

Il progetto è destinato a Netflix e si basa sull'articolo del 2018 pubblicato dal New York Times.

Al centro della trama di Pain Hustlers c'è Liza Drake che ha abbandonato gli studi e, volendo occuparsi della giovane figlia, ottiene un lavoro in una start up in campo farmaceutico. Liza si ritrova però ben presto al centro di una cospirazione mortale criminale.

Emily Blunt è la protagonista del lungometraggio diretto da David Yates, e accanto a lei ci sarà Chris Evans in un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli.

Il lavoro sul set è iniziato questa settimana a Savannah, in Georgia, e dal set arrivano le immagini in cui si vedono gli attori impegnati nella realizzazione di alcune scene, svelandone così il look.