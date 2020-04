Ozark, Jason Bateman: "Siamo vicini alla fine. Non è uno show da 12 stagioni"

Dopo l'arrivo su Netflix della terza stagione di Ozark, Jason Bateman torna a parlare dello show specificando che la fine è vicina. L'interprete e regista del crime drama ci tiene a specificare che, nonostante il successo della serie tv, l'intenzione non è quella di andare avanti ancora a lungo.

Ozark: Laura Linney e Jason Bateman nella seconda stagione

Qui trovate la recensione della terza stagione di Ozark, che vede Jason Bateman co-protagonista insieme a Laura Linney. Nella quarta stagione la famiglia Byrde finirà sotto il controllo di un impero criminale, come preannunciato dal finale che lascia intendere un seguito anche se Netflix non ha ancora approvato ufficialmente i nuovi episodi. L'intenzione di Bateman e del resto del cast è però quello di andare avanti.

Ozark: una scena della terza stagione

"Non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma ci speriamo tutti. Per Netflix la regola è quella di aspettare la premiere di una serie e raccogliere i dati per un mese per capire se il pubblico è sufficiente per giustificare una stagione aggiuntiva. Adesso siamo in attesa, ma so che lo showrunner Chris Mundy e il suo team stanno già lavorando per immaginare una potenziale quarta stagione."

Jason Bateman non è in grado di prevedere quanto Ozark durerà, ma scommette su "quattro o cinque stagioni. Il cast sapeva che questa sarebbe stata una limited series di 10 episodi, venti al massimo, ,a la durata esatta per adesso non la sa nessuno. Data l'intelligenza di Marty Byrde e Wendy Byrde, se la tirano troppo per le lunghe finiranno morti o in galera. Non so quando finiremo, ma non credo proprio che questa sia una serie da 12 stagioni".