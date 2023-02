Outlander, Sinéad O'Connor esegue The Skye Boat Song per la stagione 7

La sigla di apertura della stagione 7 di Outlander, che arriverà in anteprima questa estate, sarà cantata da Sinéad O'Connor. Il nuovo adattamento del tema musicale accompagnerà quindi i fan attraverso i prossimi episodi dello show.

"Siamo onorati di avere Sinead O'Connor che esegue 'The Skye Boat Song'. La sua interpretazione è, per me, un promemoria di tutto ciò che c'è di bello in Outlander. Ha talento oltre misura. La sua è una voce che trafigge il cuore e l'anima, e incarna lo spirito dello show", ha dichiarato Matthew B. Roberts, showrunner e produttore esecutivo di Outlander.

La settima stagione, come riportato da Deadline, riprenderà dagli eventi che hanno concluso quella precedente, e porterà i fan a vivere quello che sarà il penultimo capitolo dello show. Outlander si concluderà infatti con l'ottava stagione che sarà seguita da un prequel, Blood of My Blood, annunciato lo scorso mese da Starz.

Outlander: la stagione 8 sarà l'ultima, in arrivo lo spinoff Blood of My Blood

Intanto, nella settima stagione di Outlander, si uniranno al cast Charles Vandervaart, Izzy Meikle-Small e Joey Phillips. A tornare saranno i volti amati di Caitríona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, SDavid Berry, Caitlin O'Ryan e Paul Gorman.