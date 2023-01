Outlander: la stagione 8 sarà l'ultima, in arrivo lo spinoff Blood of My Blood

Starz ha annunciato i suoi piani per la serie Outlander: la storia di Jamie e Claire finirà con la stagione 8, ma verrà prodotto lo spinoff prequel Blood of My Blood.

Starz ha annunciato i suoi progetti per l'universo televisivo di Outlander, la saga tratta dai romanzi di Diana Gabaldon, confermando che la stagione 8 sarà l'ultima, ma in arrivo c'è lo spinoff prequel Blood of My Blood.

Il settimo capitolo dell'adattamento dei libri con protagonisti Jamie e Claire Fraser arriverà invece in estate sugli schermi americani.

Lo spinoff Outlander: Blood of My Blood: Blood of My Blood racconterà la storia d'amore di Ellen MacKenzie e Brian Fraser, i genitori di Jamie. Lo showrunner sarà Matthew B. Roberts e Ronald D. Moore sarà uno dei produttori esecutivi. Gabaldon lavorerà come consulente durante lo sviluppo del progetto, la cui prima stagione sarà composta da 10 puntate, come l'ottava dello show originale.

Gli episodi di Outlander in arrivo in estate potranno contare sui nuovi arrivi nel cast, guidato ancora una volta da Sam Heughan e Catriona Balfe, composti da Izzy Meikle-Small, Gloria Obianyo, Chris Fulton, Rod Hallett, e Diarmaid Murtagh.

Outlander: due amori, due epoche, mille avventure

La serie televisiva Outlander è ispirata ai libri di fama internazionale di Diana Gabaldon, che hanno venduto circa 50 milioni di copie in tutto il mondo, con tutti e nove i titoli nell'elenco dei bestseller del New York Times. La serie televisiva Outlander è diventata un successo mondiale di pubblico, abbracciando i generi della storia, della fantascienza, del romanticismo e dell'avventura in un unico racconto straordinario.