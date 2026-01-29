Outlander 8: il trailer della stagione finale anticipa un drammatico epilogo

Il 6 marzo sugli schermi americani di Starz tornerà la serie Outlander con gli episodi della stagione 8, l'ultima dell'adattamento dei romanzi di Diana Gabaldon, di cui è stato condiviso il trailer.

Il video condiviso online regala nuove anticipazioni sulla conclusione dell'epica storia d'amore che ha superato i confini del tempo.

Le anticipazioni del video di Outlander 8

Nel trailer si vede Claire, interpretata da Caitriona Balfe, che si rivolge al suo amato Jamie, il personaggio affidato a Sam Heughan in Outlander, dichiarando: "Ho tutto quello che non ho mai saputo di volere. Spero che tu abbia avuto tutto quello che desideravi".

I due personaggi vengono mostrati anziani, oltre a dare spazio ad alcune scene con al centro Brianna (Sophie Skleton) e suo marito Roger (Richard Rankin).

Nel trailer si nomina inoltre Frank Randall (Tobias Menzies): Claire dice infatti a Jamie che l'ex marito ha scritto di un'imminente battaglia in cui lui perderà la vita.

Jamie sembra comunque pronto ad accettare il suo destino, decidendo di andare in battaglia per proteggere le persone che ama.

Ecco il trailer:

Cosa racconteranno gli episodi dell'ultima stagione della serie

Nell'ottava stagione Jamie e Claire si rendono ben presto conto che la guerra li ha seguiti fino a Fraser's Ridge. I nuovi arrivi e i cambiamenti avvenuti negli anni trascorsi lontani da casa obbligano i protagonisti a mettere in dubbio ciò che sono disposti a sacrificare in nome della propria casa e per rimanere insieme.

Dei segreti di famiglia emergono, minacciando di dividere la coppia, e obbligandoli a lottare per Fraser's Ridge.

La serie televisiva, che ha portato alla creazione dello spinoff Blood of My Blood, è ispirata ai libri di fama internazionale di Diana Gabaldon, che hanno venduto circa 50 milioni di copie in tutto il mondo, con tutti e nove i titoli nell'elenco dei bestseller del New York Times.

Nella settima stagione i Fraser sono rimasti coinvolti nella Rivoluzione americana e la storia si era interrotta con la decisione di Jamie che ha voluto tornare da Claire. Dopo un'emozionante reunion in famiglia, i MacKenzie hanno dovuto decidere dove stabilirsi, con un cliffhanger che ha lasciato in sospeso i fan sul destino di Faith, la prima figlia della coppia.

All'inizio del nuovo capitolo i protagonisti dovranno fare i conti con i cambiamenti avvenuti in loro assenza e nuovi arrivi. I Fraser dovranno quindi capire cosa sono disposti a sacrificare per il posto che chiamano casa e per rimanere insieme. I segreti della famiglia, inoltre, minacciano di dividerli e Claire e Jamie dovranno fare i conti con una nuova battaglia, ma questa volta per ciò che amano.

Nel cast della serie prodotta da Sony Pictures Television ci sono anche Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, David Berry, Charles Vandervaart e Izzy Meikle-Small.