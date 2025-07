Outlander: Blood of My Blood, due storie d'amore legate dal tempo e dal destino nel trailer della serie

Il 15 settembre debutterà, su Sky e NOW, la serie Outlander: Blood of My Blood, dedicata ai genitori di Jamie e Claire, ecco il trailer degli episodi.

Il 15 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, debutterà la nuova serie Outlander: Blood of My Blood, il progetto prequel dedicato alla storia d'amore di due coppie, i genitori di Jamie e quelli di Claire Fraser.

Il trailer italiano svela ora qualche scena e anticipazione per la gioia dei fan dei romanzi scritti da Diana Gabaldon.

Cosa racconterà Blood of My Blood

Firmata dallo showrunner e produttore esecutivo Matthew B. Roberts, la nuova serie Outlander: Blood of My Blood riporterà gli spettatori indietro nel tempo, alla vigilia di una precedente ribellione giacobita, per raccontare le origini delle due famiglie destinate a cambiare il corso della storia: i Fraser e i Beauchamp.

Al centro della trama ci sono sono Ellen MacKenzie e Brian Fraser, i genitori di Jamie, e Julia e Henry Beauchamp, futuri genitori di Claire. Due coppie, due storie d'amore intense e travolgenti, che si scontrano con i limiti imposti dalla politica, dalla società e persino dal tempo stesso. Quando il capo clan dei MacKenzie, Red Jacob, muore improvvisamente, Ellen e Brian lottano contro tutto e tutti per restare insieme. Da un lato, i giochi di potere della famiglia di lei; dall'altro, le ambizioni manipolatrici del padre di Brian, il potente Lord Lovat, deciso a usare il legame del figlio con Ellen per consolidare la posizione dei Fraser.

Nello show si mostra inoltre quello che accade quando, durante un viaggio nelle Highlands scozzesi, Julia e Henry Beauchamp vengono separati dopo aver attraversato accidentalmente i misteriosi cerchi di pietre. Smarriti in un'epoca lontana, i due dovranno affrontare sfide e pericoli per ritrovarsi e tornare nel ventesimo secolo, dove li attende la loro figlia di cinque anni, Claire.

Ecco il trailer della nuova serie:

Il cast dello show prequel di Outlander

Fanno parte del cast della serie, che ha già ottenuto il rinnovo per la seconda stagione: Harriet Slater (Ellen MacKenzie), Jamie Roy (Brian Fraser), Hermione Corfield (Julia Moriston), Jeremy Irvine (Henry Beauchamp), Tony Curran (Simon Fraser, Lord Lovat), Rory Alexander (Murtagh Fitzgibbons Fraser), Séamus McLean Ross (Colum MacKenzie), Sam Retford (Dougal MacKenzie) e Conor MacNeill (Ned Gowan).

Matthew B. Roberts è showrunner e produttore esecutivo della serie, affiancato da Ronald D. Moore, Maril Davis e Jim Kohlberg in veste di produttori esecutivi. Lo show Outlander: Blood of My Blood è prodotto da Sony Pictures Television.