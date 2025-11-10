Outlander 8: svelata la data di uscita dell'ultima stagione

Dopo molta attesa, i fan di Outlander possono finalmente segnare sui propri calendari la data di uscita dell'ultima stagione, la numero 8. Starz ha infatti svelato, con una nuova immagine promozionale, che sarà il 6 marzo la giornata in cui debutterà il capitolo conclusivo della storia.

L'annuncio di Starz

Sugli schermi americani le puntate dell'ottava stagione di Outlander, di cui sta per arrivare lo spinoff Blood of my Blood, saranno disponibili ogni settimana nella giornata di venerdì tramite l'app di Starz e su tutte le sue piattaforme di streaming on demand.

Per ora i dettagli della distribuzione internazionale non sono stati ancora confermati.

Nell'ultima stagione dello show tratto dai romanzi di Diana Gabaldon, Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) dovranno intraprendere un viaggio straziante.

Cosa racconta lo show

La serie televisiva Outlander è ispirata ai libri di fama internazionale di Diana Gabaldon, che hanno venduto circa 50 milioni di copie in tutto il mondo, con tutti e nove i titoli nell'elenco dei bestseller del New York Times. La serie televisiva Outlander è diventata un successo mondiale di pubblico, abbracciando i generi della storia, della fantascienza, del romanticismo e dell'avventura in un unico racconto straordinario.

Nella settima stagione i Fraser sono rimasti coinvolti nella Rivoluzione americana e la storia si era interrotta con la decisione di Jamie che ha voluto tornare da Claire. Dopo un'emozionante reunion in famiglia, i MacKenzie hanno dovuto decidere dove stabilirsi, con un cliffhanger che ha lasciato in sospeso i fan sul destino di Faith, la prima figlia della coppia.

All'inizio del nuovo capitolo i protagonisti dovranno fare i conti con i cambiamenti avvenuti in loro assenza e nuovi arrivi. I Fraser dovranno quindi capire cosa sono disposti a sacrificare per il posto che chiamano casa e per rimanere insieme. I segreti della famiglia, inoltre, minacciano di dividerli e Claire e Jamie dovranno fare i conti con una nuova battaglia, ma questa volta per ciò che amano.

Nel cast della serie prodotta da Sony Pictures Television ci sono anche Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, David Berry, Charles Vandervaart e Izzy Meikle-Small.