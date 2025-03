Oscar 2025, Zoe Saldana si scusa con i messicani offesi da Emilia Perez: "Non era nostra intenzione"

Zoe Saldana ha deciso di sfruttare la conferenza stampa post-vittoria agli Oscar 2025 per scusarsi pubblicamente con i messicani offesi dalla rappresentazione in Emilia Perez. L'attrice ha risposto alle critiche di un giornalista, il quale ha spiegato che la visione del film è stata "davvero dolorosa per noi messicani".

"Prima di tutto, mi dispiace moltissimo che molti messicani si siano sentiti offesi. Non è mai stata questa la nostra intenzione. Abbiamo trattato il tema con amore", ha detto l'attrice. "Non condivido la tua opinione. Per me, il cuore di questo film non era il Messico. Stavamo girando un film sull'amicizia. Stavamo girando un film su quattro donne".

Saldana, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per Emilia Perez ha proseguito: "Queste donne sarebbero potute provenire dalla Russia o dalla Repubblica Dominicana, avrebbero potuto essere delle nere di Detroit, provenire da Israele o da Gaza. Sono figure universali che lottano ogni giorno cercando di sopravvivere all'oppressione sistemica e cercando di trovare le voci più autentiche. Questo è il punto di partenza, ma sono sempre disponibile a sedermi con tutti i miei fratelli e sorelle messicani, con amore e rispetto, per avere una bella conversazione su come Emilia Pérez avrebbe potuto essere fatto meglio"_.

Zoe Saldana in primo piano

Orgoglio di immigrante

Nonostante una ricca stagione dei premi, Emilia Perez è stato un film contestato e avversato da molti a Hollywood. E questo ben prima che lo scandalo dei controversi tweet di Karla Sofia Gascon complicasse la corsa agli Oscar. Ma Zoe Saldana ci tiene a rivendicare le sue radici da immigrata di seconda generazione, come ha sottolineato durante il discorso di ringraziamento agli Oscar.

Zoe Saldana e Karla Sofia Gascon in auto

"Mia nonna è arrivata in questo paese nel 1961: sono una figlia orgogliosa di genitori immigrati" ha ricordato. "Con sogni, dignità e mani laboriose, sono la prima americana di origine dominicana ad accettare un Oscar, e so che non sarò l'ultima. Il fatto che ricevo un premio per un ruolo in cui posso cantare e parlare in spagnolo... mia nonna, se fosse qui, sarebbe così felice, questo è per mia nonna".

Nonostante le critiche ricevute da parte della comunità messicana e queer durante la stagione dei premi, Emilia Perez è stato il principale contendente agli Oscar ieri notte, guidando la classifica con 13 nomination. Oltre all'Oscar conquistato da Zoe Saldaña, il film ha vinto anche la statuetta per la miglior cnzone originale andata a El Mal. Tuttavia, con 11 sconfitte in altrettante le categorie, il film è stato anche il più grande perdente di tutti i tempi nella storia degli Oscar, un record condiviso da titoli come Il colore viola e Il potere del cane.