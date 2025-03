Emilia Pérez Oscar per la miglior canzone, gli autori cantano finché non vengono mandati giù dal palco

Nel corso della Notte degli Oscar, i compositori e cantautori Clément Ducol e Camille, sono saliti sul palco per ricevere la statuetta per la miglior canzone originale grazie a El Mal per Emilia Pérez.

I due vincitori hanno iniziato dai ringraziamenti di rito:"Siamo così grati, grazie a tutti i membri dell'Academy" hanno esordito. Dopo il discorso, i due artisti musicali francesi hanno improvvisato un pezzo, sforando il tempo massimo consentito.

I vincitori dell'Oscar alla miglior canzone interrotti dalla musica

La canzone improvvisata di Ducol e Camille ha portato quindi alla loro uscita forzata dal palco del Dolby Theatre. Naturalmente, il tempo a disposizione per ogni premiato è molto breve, causa tempi televisivi da rispettare.

Selena Gomez in una scena di Emilia Pérez

Il duo ha scritto El Mal, una canzone che denuncia la corruzione ed è stata interpretata nel film da Zoe Saldana e Karla Sofía Gascón, entrambe candidate come migliori attrici.

Il motivo per il quale è nata El Mal per Emilia Pérez

"Abbiamo scritto El Mal come una canzone per denunciare la corruzione e speriamo che trasmetta il ruolo che la musica e l'arte possono avere, e continuare ad avere, come forza del bene e del progresso del mondo" hanno dichiarato Clément Ducol e Camille sul palco del Dolby Theatre.

Emilia Pérez di Jacques Audiard era il film maggiormente nominato ai premi Oscar con tredici candidature, aggiudicandosi i premi come miglior canzone originale e miglior attrice non protagonista a Zoe Saldana.

Nel cast del film anche la star di Only Murders in the Building Selena Gomez.