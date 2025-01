Oscar 2025, la parola ai votanti: The Brutalist? Troppo lungo da vedere. Giurato numero 2 merita di più"

Dopo due rinvii dovuti agli incendi che hanno colpito Los Angeles, le votazioni per gli Oscar 2025 si sono concluse e domani arriverà il verdetto delle nomination. E tra i votanti c'è chi, naturalmente in forma anonima, dice la sua criticando l'eccessiva lunghezza di The Brutalist e lodando pellicole passate finora in sordina nella stagione dei premi come Giurato numero 2 di Clint Eastwood e Challengers di Luca Guadagnino.

Se i media si sono peritati a interpellare i votanti per via del trauma subito con gli incendi di Los Angeles, c'è chi parla volentieri e ammette che la visione dei film ha rappresentato una via di fuga dal dramma vissuto dalla Città degli Angeli e che la devastazione ha spinto molti a ripiegare su titoli più allegri e vivaci come Wicked e A Complete Unknown, penalizzando i titoli più deprimenti.

The Brutalist? Troppo lungo

Zoe Saldana in Emilia Perez

The Brutalist di Brady Corbet è uno dei principali contendenti nella corsa di quest'anno, rafforzato dalla vittoria del Golden Globe. Tuttavia, alcuni votanti hanno ammesso di "non essere riusciti a finire il film" per via della durata impegnativa e per la densità dei temi trattati. Nonostante questi inconvenienti, c'è chi scommette su almeno otto candidature per la pellicola interpretata da Adrien Brody e Felicity Jones, che ha un ruolo chiave, ma dato che non appare fino alla seconda metà del film la sua intensa performance rischia di essere penalizzata.

Nonostante i dibattiti in corso sulla rilevanza dei Golden Globes, a confermare il peso di una vittoria sono le testimonianze dei votanti che hanno ammesso di aver modificato la loro watchlist, inserendo la visione di titoli come I'm Still Here con Fernanda Torres e A Real Pain con Kieran Culkin. Nel frattempo, contendenti di alto profilo come Emilia Pérez di Jacques Audiard e Conclave di Edward Berger hanno consolidato il loro status grazie alle loro vittorie in categorie specifiche. Per i film in bilico ai margini del radar degli elettori, quel riconoscimento può significare la differenza tra una nomination ottenuta e una mancata.



Salvate il soldato Clint Eastwood

Nicholas Hoult in Giurato numero 2

Tra le sorprese di questa stagione, Giurato numero 2 di Clint Eastwood è stato menzionato molto più di quanto ci si aspetterebbe dai votanti e potenzialmente risulterebbe un valido contendente per l'ultimo slot come miglior film. Quello che potrebbe essere l'ultimo progetto di Clint Eastwood ha raccolto l'ammirazione dei membri dell'Academy nelle categorie produttori e registi, molti dei quali vedono il loro voto come un gesto simbolico verso il leggendario regista e un "dito medio" alla Warner Bros., che lo ha distribuito in versione limitata. Questa, però, potrebbe essere l'unica nomination per il film e potrebbe essere abbastanza folle da avere un senso.

No ai film deprimenti

Ariana Grande è Galinda

Dalle conversazioni di variety coi votanti, una tendenza sarebbe emersa chiaramente: gli elettori cercano film che offrano un senso di gioia, evasione e buoni sentimenti. Dopo una settimana di continue cattive notizie per via defli incendi, molti di coloro che hanno trovato l'energia per guardare altri film si sarebbero orientati verso titoli "facili da guardare". Ciò include la nostalgia degli anni '60 di A Complete Unknown e la vitalità ed energia di Wicked.

Molti dei candidati sono stati considerati "deprimenti" da più votantielettori. Tuttavia, in particolare, ciò potrebbe influenzare un film come "Il seme del fico sacro" dalla Germania, che, con le sue due ore e 40 minuti, e certamente cupo (anche se brillante), potrebbe non essere stato una priorità per gli elettori quando hanno scelto di votare. schede elettorali.

L'annuncio delle candidature agli Oscar 2025 è previsto per domani alle 14:30 (ora italiana).