"Anora ha battuto Emilia Pérez per colpa della cancel culture", dall'America, la provocazione di Bill Maher

Durante una conversazione con David Sedaris su Real Time with Bill Maher, il popolare conduttore si è nuovamente scagliato contro la "cancel culture", che secondo lui avrebbe ancora un potere dilagante nell'odierna Hollywood.

Il conduttore e comico della HBO ha affermato che l'idea della "cancel culture" si è evoluta in qualcos'altro e che lo scandalo di Karla Sofía Gascón ha avuto un ruolo cruciale nella sconfitta di Emilia Pérez agli Oscar, che si è rivelata "una buona notizia per Anora".

"Ci sono persone che dicono che la cancel culture non è una cosa reale ma io direi loro: 'È appena successo agli Oscar'", ha detto Maher nel suo talk show. "Potreste non pensare che sia successo, ma il film che stava per vincere tutto era Emilia Pérez".

La sconfitta di Emilia Pérez agli Oscar è colpa della cancel culture?

Karla Sofía Gascón nel ruolo di Emilia Pérez

Maher ha sostenuto che Hollywood amava l'idea di vedere finalmente una persona trans vincere nella categoria di miglior attrice e fare così la storia. Il conduttore ha precisato di aver letto i tweet di Gascón e di averli paragonati a qualcosa che avrebbe scritto "un bambino piccolo", aggiungendo: "Era un po' alla Kanye, qualsiasi cosa abbia in testa veniva fuori".

Emilia Pérez: un'immagine di Karla Sofía Gascón e Adriana Paz

"Non nominare Hitler. Mi sembra che non se ne esca mai bene", ha commentato Maher a proposito dei tweet di Gascón. "E poi alcune cose che ha detto, che sono semplicemente, 'Oh sì. Sai cosa? Ho detto cose del genere'. È molto, molto onesto. Ma ovviamente la comunità woke ha esagerato".

"E questo film, che stava per vincere tutto, improvvisamente era fuori. Una buona notizia per Anora. Ecco cosa è successo. Quindi sì, la cancel culture è ancora tra noi. Forse è solo un po' più subdola". Gascón ha partecipato agli Oscar, nonostante abbia saltato la maggior parte delle premiazioni in seguito alle conseguenze dei post riemersi sui social media in cui faceva commenti offensivi sui musulmani e sul movimento Black Lives Matter.