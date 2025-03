Da Emilia Pérez a Conclave: dove vedere in streaming i film degli Oscar 2025

I principali film candidati agli Oscar saranno presto disponibili per la visione in streaming, scoprite dove

Non solo Anora, protagonista di una vittoria entusiasmante agli ultimi Academy Awards, ma anche gli altri film candidati agli Oscar 2025 saranno presto disponibili per la visione in streaming on demand e la piattaforma designata è come sempre Sky.

In arrivo in streaming su Sky i film vincitori agli Oscar

Dune - Parte due: un'immagine di Timothée Chalamet

Innanzitutto, Dune - Parte Due, il secondo capitolo della spettacolare saga diretta da Denis Villeneuve tratta dall'universo di Frank Herbert, che ha ricevuto l'Oscar per Migliori effetti visivi e Miglior sonoro, è già disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Emilia Pérez: Selena Gomez nel ruolo di Jessi Del Monte

In arrivo su Sky Cinema e in streaming su NOW prossimamente Emilia Pérez, la commedia musicale co-coscritta e diretta da Jacques Audiard con Zoe Saldaña, Selena Gomez e Karla Sofía Gascón, che si è aggiudicata la statuetta per la Migliore attrice non protagonista andato a Zoe Saldaña, e Miglior canzone originale con El Mal.

Conclave: un profilo di Ralph Fiennes

In arrivo anche Conclave, prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW. Il thriller di Edward Berger con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Carlos Diehz, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini ha vinto l'Oscar per Migliore sceneggiatura non originale.

Infine, su Sky Primafila è già disponibile Wicked, vincitore dell'Oscar® per Migliore Scenografia e Migliori Costumi. Come già annunciato, il vincitore di 5 Premi Oscar, incluso quello per il Miglior film, Anora, arriverà su Sky Primafila e in streaming su NOW dal 7 marzo prossimo.