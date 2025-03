Emilia Perez, lo scandalo di Karla Sofia Gascon ha fatto perdere l'Oscar? Ted Sarandos: "Odio questa domanda"

Il CEO di Netflix Ted Sarandos ha commentato lo scandalo legato ai tweet razzisti di Karla Sofia Gascon che ha scosso la stagione dei premi. Interrogato se le posizioni controverse di Gascon hanno fatto perdere l'Oscar come miglior film a Emilia Pérez di vincere il premio come miglior film. Dopo aver ricevuto 13 nomination e aver fatto credere di essere la favorita della stagione dei premi, Sarndos ha risposto con un laconico: "Odio questa domanda...", sollevando poi l'interrogativo sul fatto che un film originale Netflix vincerà mai il premio come miglior film.

Parlando con Variety, Sarandos non incolpa Karla Sofia Gascón della perdita dell'Oscar per il miglior film e analizza gli altri fattori in gioco. Chiarisce che non pensa che gli Oscar abbiano problemi con Netflix, poiché è stato lo studio con più nomination negli ultimi tre anni e sostiene che il vincitore del premio come miglior film deve essere "un film che la gente ama" e che questo non è stato necessariamente il caso di Emilia Pérez.

"È difficile per me dire che l'Academy ce l'abbia con Netflix quando siamo stati lo studio con più nomination negli ultimi tre anni. A regola nomini i film che rispetti e ammiri e voti per il miglior film per il film che ami. Dobbiamo fare un film che la gente ami".

Zoe Saldana e Karla Sofia Gascon

Una lancia spezzata a favore di Karla Sofia Gascon

Riguardo alla possibilità che l'Oscar per il miglior film non sia arrivato a causa dello scandalo dei tweet di Gascon, Sarandos ha esclamato:

"Odio questa domanda, perché crea tutti questi 'e se...' Era il favorito, ma non è mai stato scontato che Emilia Pérez, con tutta la sua innovazione e le sue emozioni, avrebbe vinto il premio come miglior film. È stato un film grandioso, una campagna grandiosa e sono deluso per tutti quei 'e se' che ci hanno lanciato addosso. Non possiamo controllare i talent. Ciò che controlliamo di solito sono principalmente i titoli. Le cose sui social media di qualcuno hanno creato titoli in precedenza? D'altra parte, non sono su Twitter, quindi non entrerò e guarderò il Twitter di qualcun altro".

Ted Sarandos al See What's Netxt Event di Roma

Interrogato sulla possibilità di lavorare di nuovo con Karla Sofia Gascon, Ted Sarandos non ha esitazione nel dichiarare: "Sì. Bisogna avere un po' di grazia quando le persone commettono errori, e noi abbiamo grazia".

Sarandos non incolpa né la sua protagonista né l'Academy per l'Oscar perduto, ma indica un quadro più generale tenendo conto che Emilia Perez è stato il film più criticato e divisivo della rosa dei candidati a miglior film. Dopo una stagione dei premi difficoltosa, a fronte di 13 nomination la pellicola di Jacques Audiard ha vinto due premi Oscar, quello come miglior attrice protagonista andato a Zoe Saldana e quello per la miglior canzone originale.