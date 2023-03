Oscar 2023: Tom Cruise assente per evitare di incontrare Nicole Kidman?

Negli ultimi giorni è emersa in rete un'indiscrezione circa l'assenza di Tom Cruise dalla cerimonia. L'attore non si sarebbe presentato per evitare di incrociare la sua ex Nicole Kidman.

Tra i grandi assenti degli Oscar di quest'anno un nome è balzato su tutti. Stiamo parlando di Tom Cruise, che nel 2022 è tornato sul grande schermo con Top Gun: Maverick, film che a detta di Steven Spielberg ha letteralmente salvato il culo dell'industria cinematografica.

Secondo alcune fonti Tom era assente per impegni logistici in quanto si trovava sul set inglese di di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part II, in uscita nel 2024. L'indiscrezione riportata dal Daily Mail, invece, è molto più personale. Secondo la testata Tom non si sarebbe presentato agli Oscar per evitare di incorrere nella ex Nicole Kidman. I due sono stati sposati dal 1990 al 2001, diventando una delle coppie più glamour di Hollywood e adottando due bambini.

Al momento i rappresentanti dell'attore non hanno confermato nè smentito il report del Daily Mail. Candidato a sei Oscar, Top Gun: Maverick ha conquistato solo un premio tecnico per il miglior sonoro.

Sul divorzio da Tom Cruise si era espressa in passato proprio Nicole Kidman, ricordando come quell'evento le avesse fatto molto male: "La nostra vita insieme è stata perfetta. Mi ci è voluto molto tempo per riprendermi. È stato uno shock per me. È stata una bella relazione e penso che fosse arrivata alla fine. Ero molto ferita e non credevo che mi sarei potuta innamorare di nuovo."