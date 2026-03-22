Tom Cruise, Gina Gershon: "Gli ho quasi rotto il naso in una scena d'amore, ho un trauma col solletico"

Gina Gershon ricorda un incidente sul set di Cocktail: durante una scena d'amore colpì involontariamente Tom Cruise al naso. L'attrice racconta un momento imbarazzante, tra reazioni istintive, traumi personali e la sorprendente gentilezza dell'attore.

Una scena romantica... finita con un colpo al volto

Sul set di Cocktail nel 1988, quello che doveva essere un momento di intimità cinematografica tra Gina Gershon e Tom Cruise si trasformò in un episodio tanto imbarazzante quanto memorabile. A raccontarlo è stata la stessa attrice, intervenuta recentemente a Page Six Radio, con un mix di ironia e sincerità che restituisce tutta la spontaneità della situazione.

Gina Gershon sul set

Gershon ha ricordato Cruise come "un sogno", sottolineando quanto fosse "protettivo, dolce e un vero gentiluomo" durante le riprese. Un clima professionale sereno, che però ha incontrato un imprevisto del tutto umano. L'idea iniziale era semplice: rendere la scena più naturale e giocosa, iniziando con il personaggio di Cruise sotto le coperte. Una proposta accolta con entusiasmo, in un'atmosfera collaborativa.

Il punto di svolta arriva con un gesto apparentemente innocuo: il solletico. "Mi ha fatto il solletico una volta e gli ho detto: 'Non farlo'", ha raccontato l'attrice, spiegando come quella reazione fosse legata a un'esperienza personale. Gershon, infatti, ha descritto una vera e propria avversione fisica a quel tipo di contatto, sviluppata durante l'infanzia. "Avevo un fratello maggiore che mi teneva ferma, mi faceva il solletico e mi sputava addosso. Era disgustoso", ha detto. "Così gli ho dato un calcio sul naso. Non volevo. Gli ho dato una ginocchiata. E ho pensato: 'Oh mio Dio, gli ho rotto il naso. Oh mio Dio.'".

La reazione di Cruise e il lato umano delle star

Se l'incidente poteva creare tensione sul set, la reazione di Tom Cruise ha invece ribaltato completamente la situazione. L'attore, nonostante il dolore evidente, ha gestito il momento con grande calma e responsabilità: "No, no, è colpa mia. Me lo avevi detto". Una risposta che ha colpito profondamente Gershon, non tanto per il contenuto, quanto per il modo in cui è stata espressa.

Tom Cruise sul set

Il gesto di Cruise non è stato solo professionale, ma anche umano. Ha cercato di rassicurare la collega, prendendosi la responsabilità dell'accaduto e sdrammatizzando una situazione che avrebbe potuto facilmente degenerare. Gershon ha ricordato come fosse evidente che provasse dolore, ma che nonostante questo si fosse preoccupato più di lei che di sé stesso.

Questo episodio, raccontato con leggerezza ma carico di dettagli, offre uno sguardo diverso su una delle star più riconoscibili di Hollywood. Abituato a stunt estremi e sequenze ad alto rischio - come dimostrano i film della saga Mission: Impossible - Cruise si è trovato, in questo caso, a gestire un imprevisto molto più "terreno", ma non meno intenso.

Nel racconto emerge anche un altro elemento interessante: la costruzione delle scene intime sul set. Lontane dall'essere spontanee, sono spesso il risultato di tentativi, aggiustamenti e piccoli esperimenti. E a volte, proprio da questi tentativi nascono momenti imprevedibili, che restano impressi più delle scene stesse.

Quella sequenza di Cocktail, pensata per essere seducente e leggera, si è trasformata in un aneddoto che attraversa il tempo, ricordando che anche nei contesti più controllati il fattore umano resta sempre imprevedibile. E forse è proprio questo a renderlo così affascinante da raccontare ancora oggi.