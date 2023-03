Oscar 2023: reunion de "La mummia" tra Brendan Fraser e Dwayne Johnson (VIDEO)

Una reunion d'altri tempi sul red carpet degli Oscar 2023. Reduce dal suo primo premio Oscar in carriera, Brendan Fraser si è riunito con Dwayne "The Rock" Johnson. I due avevano lavorato assieme a La mummia - il ritorno, film uscito nel 2001 che vide l'ex WWE Champion al debutto assoluto sul grande schermo nei panni del Re Scorpione. Da lì nacque poi lo spinoff proprio sul Re Scorpione, uscito nelle sale nel 2002.

Dwayne Johnson ha voluto condividere sul suo profilo Instagram il video della reunion, ringraziando Brendan Fraser per la grande gentilezza nei suoi confronti. "Il mio primo film a Hollywood fu La mummia - il ritorno dove Brendan era il protagonista. Ci furono molte critiche e molte scommesse contro di me, ma Brendan mi diede il benvenuto a braccia aperte, supportandomi alla grande. Non mi dimentico mai delle persone gentili".

Nonostante l'età, Brendan Fraser sarebbe disposto a tornare nei panni dell'avventuriero Rick O'Connell in un ipotetico reboot de La mummia, anche se dopo l'Oscar per la sua performance in The Whale le offerte di lavoro non mancheranno di certo.