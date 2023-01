La mummia 3, Brendan Fraser: "Le riprese sono state piene di dolore, ferite e disprezzo di me"

La lavorazione del sequel La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone ha messo a dura prova il corpo di Brendan Fraser. L'attore ha svelato di aver dovuto superare dolore, ferite e disprezzo di se stesso per portare a termine le riprese de La mummia 3.

Parlando con Deadline, la star di The Whale ha spiegato cosa ha fatto per sopravvivere alle scene d'azione dell'ultimo sequel della Mummia, preparandosi "come un gladiatore con cerotti per muscoli e impacchi di ghiaccio, allacciandomi questo esoscheletro simile a Transformer solo per superare la scena incolume." A Brendan Fraser è stato poi chiesto se una motivazione per tale dedizione fosse il disprezzo di sé, al che ha ammesso: "Assolutamente, c'era disprezzo per me stesso. Penso che a un certo livello sentissi di meritare i olpi e volevo essere il primo a essere colpito".

Critics Choice Awards 2023: Brendan Fraser si commuove accettando il premio come miglior attore per The Whale

Uscito nel 2008, La mummia - La tomba dell'imperatore dragone ha visto l'ex cattivo de La mummia Imhotep (Arnold Vosloo) sostituito con il titolare Imperatore Dragone (Jet Li). Il film è stato l'ultimo sequel del reboot Universal Pictures del suo classico franchise horror.

Mentre si gode la candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista per The Whale, Brendan Fraaser si dice aperto alla possibilità di interpretare di nuovo il protagonista della trilogia Rick O'Connell spiegando:

_ "Non credo di essere stato così famoso e senza stipendio allo stesso tempo nella mia vita professionale, quindi segnatemi. Se qualcuno avrà la giusta presunzione per farlo, io ci sto!"_