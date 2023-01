Oscar 2023, John Williams batte il suo stesso record: è il più nominato di sempre!

John Williams con la sua ultima candidatura per The Fabelmans di Steven Spielberg ha battuto un record che deteneva lui stesso.

A 90 anni e 350 giorni, John Williams è diventato la persona più anziana a essere nominata agli Oscar (esclusi i premi onorari). Ha anche superato il suo stesso record di persona vivente più nominata, con 53 nomination all'Oscar (solo Walt Disney ne aveva ottenute di più, 59).

Grazie a The Fabelmans, il celebre compositore ha potuto aggiungere un'altra candidatura al suo palmares e ancora una volta grazie alla prolifica collaborazione con Steven Spielberg.

In totale, il film ha ottenuto 6 nomination tra cui quella a Judd Hirsch come miglior attore non protagonista. Quest'ultimo ha anche raggiunto un primato: tra la sua prima candidatura e questa seconda sono trascorsi ben 42 anni (nel 1981 per Gente comune, di Robert Redford, sempre come non protagonista).

Ora, non ci resta che attendere il 12 marzo prossimo per sapere se uno di loro si porterà a casa l'ambita statuetta.