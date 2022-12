Golden Globe 2023: nuovi record per Steven Spielberg e John Williams grazie alle nomination per The Fabelmans

Steven Spielberg e John Williams, con le nomination ai Golden Globe 2023 per The Fabelmans, hanno stabilito nuovi record.

Anche quest'anno i Golden Globe tornano a far parlare di sé e dei propri concorrenti. La mattina del 12 dicembre sono state annunciate le nomination dell'edizione 2023 con Steven Spielberg e John Williams che hanno stabilito nuovi record.

Il regista e il compositore hanno infatti collaborato ancora una volta in occasione di The Fabelmans, opera ispirata alla giovinezza del filmmaker, progetto che ha conquistato la critica e il pubblico.

Una foto di Steven Spielberg

Parlando di film, con questi Golden Globe 2023, non possiamo non citare Martin McDonagh e il suo The Banshees of Inisherin (Gli spiriti dell'Isola in italiano), alla guida dei grandi favoriti con ben 8 nomination.

Sulla stessa lunghezza d'onda troviamo anche Steven Spielberg e The Fabelmans. Il regista al momento ha battuto ogni record con 14 nomination ottenute durante la sua carriera, seguito dal compositore John Williams che quest'anno è arrivato a quota 25. Nella lista dei lungometraggi in lizza troviamo anche Avatar: La via dell'acqua.

Golden Globe 2023: tutte le nomination

Parlando, invece, delle serie tv, al momento la situazione è guidata da Abbott Elementary, la serie tv targata ABC, seguita da The Crown, ora fra le serie drammatiche con più nomination (ricordandovi Elizabeth Debicki è stata candidata come migliore attrice non protagonista per la sua Principessa Diana).