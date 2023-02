Oscar 2023: Jimmy Kimmel diventa Tom Cruise nello spot della cerimonia dei premi dell'Academy

Jimmy Kimmel ha deciso di presentare gli Oscar 2023 con uno spot a tema Top Gun: Maverick in cui lo vediamo indossare in stile Tom Cruise mentre accetta la sua nuova missione.

Con l'avvicinarsi degli Oscar 2023 aumenta anche la curiosità nei confronti della cerimonia e delle nomination di quest'anno. Nelle scorse ore è stato pubblicato, sul canale You Tube di Jimmy Kimmel, lo spot di presentazione di quest'anno e... il presentatore ha deciso di ispirarsi a Maverick (Tom Cruise) per lanciarsi in questa nuova avventura.

Il grande successo raccolto in ogni dove da Top Gun: Maverick ha portato la nuova pellicola di Tom Cruise nella lista degli Oscar 2023 con 6 nomination. Così Jimmy Kimmel ha deciso di parodiare il film costruendoci sopra il promo degli Academy Awards in cui lo vediamo mentre accetta di fare da presentatore.

Nel video viene ricostruita la scena in cui Maverick viene informato sulla sua missione, con la partecipazione di Jon Hamm e Charles Parnell, mentre informano Kimmel su quello che dovrà fare.

Scegliere una promo ispirata a Top Gun: Maverick evidenzia ulteriormente l'accoglienza che la pellicola ha ricevuto in America e fuori, anche se quest'anno dovrà vedersela con altri pezzi da 90 come Avatar: La via dell'acqua, per fare un esempio. Vi ricordiamo che la notte degli Oscar è attesa per il 12 marzo.