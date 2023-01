Oscar 2023, Jimmy Kimmel preoccupato: "Non voglio essere schiaffeggiato sul palco"

I siti di scommesse stanno invitando a puntare su chi verrà schiaffeggiato quest'anno dopo l'incidente del 2022 tra Will Smtih e Chris Rock.

Jimmy Kimmel ha paura che quest'anno si ripeta l'incidente che ha reso gli Oscar del 2022 così memorabili. Stiamo appunto parlando dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock.

Come ha notato Kimmel nel corso del suo late show, i siti di scommesse sugli Oscar permettono di puntare sulla possibilità che si ripeta l'infame incidente. Il che, naturalmente, lo ha fatto preoccupare del fatto che si stia preparando tutto affinché lui finisca per essere schiaffeggiato.

La speranza, ovviamente, è quella che un incidente simile non si ripeta, dato che ha messo in imbarazzo tutta l'Academy e ha costretto la stessa a prendere dei seri provvedimenti circa il comportamento di Will Smith. L'attore ritirò comunque il suo Premio Oscar dopo la brutta figura rimediata a livello internazionale.

"Will Smith era devastato dopo lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar" rivela Tyler Perry

Ricordiamo che l'Academy ha interdetto Smith dalla manifestazione per i prossimi 10 anni. Quindi, non perdete il vostro tempo a cercarlo tra i partecipanti della cerimonia il prossimo 12 marzo.