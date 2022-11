Jimmy Kimmel sarà il presentatore della 95esima edizione degli Oscar

Ѐ ufficiale, Jimmy Kimmel tornerà come host per la 95esima edizione degli Academy Awards. La conferma arriva direttamente Glenn Weiss e Ricky Kirshner, i produttori esecutivi e showrunner del programma che sarà trasmesso in diretta su ABC domenica 12 marzo 2023.

Weiss e Kirshner hanno siglato questo attesissimo ritorno dicendo che: "Siamo super entusiasti di vedere Jimmy segnare la sua tripletta su questo palcoscenico globale. Sappiamo che sarà divertente e pronto a tutto!".

Una foto di Jimmy Kimmel

Vi ricordiamo che Jimmy Kimmel ha presentato gli Oscar sia nel 2017 che nel 2018, ricevendo unanime approvazione anche dal grande pubblico. In una dichiarazione congiunta a quella degli showrunner, ha parlato anche il CEO dell'Academy Bill Kramer e la presidente dell'Academy Janet Yang: "Jimmy è l'host perfetto per aiutarci a riconoscere gli incredibili artisti e pellicole nella nostra 95esima edizione degli Oscar. Il suo amore per i film, l'esperienza televisiva in diretta e la capacità di connettersi con il pubblico globale, creeranno un'esperienza indimenticabile per i milioni di spettatori in tutto il mondo che ci seguono. Con la nuova prospettiva e la guida magistrale di Kimmel, Weiss e Kirshner, gli Oscar celebreranno la sua storia lunga 95 anni, la natura collaborativa del cinema e la nostra comunità di registi diversificata, dinamica e profondamente creativa".

Anche Jimmy Kimmelsi è espresso a riguardo: "Essere invitati a ospitare gli Oscar per la terza volta è un grande onore o potrebbe anche essere una trappola", ha detto scherzando, "Ad ogni modo, sono grato all'Academy per avermelo chiesto così in fretta dopo che tutti i più bravi si sono rifiutati di farlo".