Oscar 2023: da Ana De Armas a Jamie Lee Curtis, tutti gli attori alla prima nomination!

Dopo l'annuncio delle nomination agli Oscar 2023, tantissimi attori hanno finalmente raggiunto il traguardo di una vita venendo candidati per la prima volta in assoluto.

Tra questi possiamo contare Ana de Armas, nominata per la sua prova maiuscola in Blonde, film che però non ha raccolto gli stessi onori, anzi. La pellicola di Andrew Dominik è stata la più nominata ai Razzie Awards 2023.

Austin Butler ha ricevuto la sua prima candidatura come miglior attore per Elvis, biopic di Buz Luhrmann, così come anche Paul Mescal nella medesima categoria; quest'ultimo è stato riconosciuto per la sua performance in Aftersun, esordio alla regia di Charlotte Wells.

Dopo anni di onorata carriera, anche Colin Farrell è approdato alla prima nomination come miglior attore per Gli spiriti dell'isola, e lo stesso è accaduto anche a Brendan Fraser per The Whale e al veterano Bill Nighy per Living.

E ancora, Andrea Riseborough ha ottenuto la prima nomination per To Leslie, del tutto inaspettata dai bookmakers, mentre era del tutto prevedibile la prima nomination per Michelle Yeoh.

Prima candidatura come miglior attore/attrice non protagonista per Brendan Gleeson, Kerry Condon e Barry Keoghan, tutti per Gli spiriti dell'isola; prime nomination anche per Ke Huy Quan e Stephanie Hsu per Everything Everywhere All at Once.

Infine, anche Brian Tyree Henry è alla sua prima candidatura, per Causeway, così come Hong Chau per The Whale.