Ana De Armas, Jude Law, Alicia Vikander e Daniel Brühl nel thriller di Ron Howard Origin of Species

Ron Howard si è assicurato un supercast per il suo nuovo progetto, il survival thriller Origin of Species: Ana De Armas, Jude Law, il premio Oscar Alicia Vikander e Daniel Brühl si sono uniti al progetto prodotto da Brian Grazer e Karen Lunder per Imagine Entertainment di Howard.

Le riprese di Origin of Species dovrebbero prendere il via in autunno nel Queensland, in Australia. La sceneggiatura è firmata da Noah Pink.

Basato su due diversi resoconti della stessa storia vera, il film viene descritto da Deadline come "un racconto cupamente comico di omicidio e sopravvivenza, ambientato attorno a un gruppo di personaggi eclettici che abbandonano la civiltà per le Galapagos. Stanno tutti cercando la risposta alla domanda sempre pressante che ci affligge tutti: qual è il senso della vita?"

L'ultima fatica del premio Oscar Ron Howard è il drammatico Tredici vite. Il film, interpretato da Viggo Mortensen, Colin Farrell e Joel Edgerton, anch'esso ispirato alla vera storia dell'incidente che, nel 2018, vide bloccarti in una grotta della Thailandia dodici ragazzini e il loro accompagnatore.