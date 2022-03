Oscar 2022: Will Smith rischia di perdere il suo premio secondo il regolamento dell'Academy

Il codice di condotta dell'Academy è piuttosto rigoroso e, secondo il New York Post, Will Smith potrebbe rischiare il ritiro dell'Oscar vinto dopo il pugno sferrato a Chris Rock sul palco della cerimonia di consegna dei premi.

A Will Smith potrebbe essere chiesto di restituire il suo Oscar come miglior attore protagonista dopo che il divo ha aggredito Chris Rock sul palco degli Oscar per difendere la moglie, vittima dell'ironia del comico.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che ha consegnato i premi domenica al Dolby Theatre di Los Angeles, ha linee guida rigorose nel suo codice di condotta.

Dopo il pugno sferrato da Will Smith a Chris Rock in diretta, una fonte di Hollywood piuttosto attendibile avrebbe rivelato al New York Post dopo l'incidente: "È fondamentalmente un'aggressione. Tutti erano così scioccati nella stanza, erano così a disagio. Penso che Will non voglia restituire il suo Oscar, ma chissà cosa accadrà ora".

Il regista Judd Apatow è stato molto critico nei confronti di Will Smith in un tweet poi cancellato in cui ha scritto: "Avrebbe potuto ucciderlo. È pura rabbia e violenza fuori controllo. Hanno sentito un milione di battute su di loro negli ultimi tre decenni. Non sono una matricola nel mondo di Hollywood e della commedia. Ha perso la testa".

Oscar 2022 minuto per minuto: il live blogging

Will Smith si è poi scusato per aver perso la testa durante il discorso di ringraziamento per l'Oscar conquistato per il ruolo di Richard Williams in Una famiglia vincente - King Richard spiegando che è stato l'amore a spingerlo a reagire con violenza per proteggere la moglie.

Anche se Chris Rock avrebbe deciso di non denunciare Will Smith per il pugno sferratogli, l'Academy non ha preso bene il gesto dell'attore e ha pubblicato una breve dichiarazione su Twitter dopo la cerimonia affermando che "non condona la violenza di qualsiasi forma", anche se non menziona alcun dettaglio sull'incidente.