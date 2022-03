Oscar 2022: Will Smith vince e si scusa con l'Academy tra le lacrime "L'amore fa fare follie"

Discorso di ringraziamento strappalacrime per Will Smith, miglior attore protagonista agli Oscar 2022, che si scusa per aver colpito Chris Rock spiegando che anche il personaggio da lui interpretato, Richard Williams, era uno strenuo protettore della sua famiglia.

Will Smith conquista l'Oscar 2022 come miglior attore protagonista poco dopo aver dato un pugno a Chris Rock, che aveva ironizzato sulla testa rasata di sua moglie. Il divo si è poi scusato con l'Academy tra le lacrime in un commovente discorso di ringraziamento mentre stringeva tra le mani la statuetta conquistata per Una famiglia vincente - King Richard, dove interpreta il padre delle tenniste Serena e Venus Williams.

Poche ore fa Will Smith ha portato a casa il suo primo Oscar per aver interpretato Richard Williams - padre e mentore del tennis di Venus e Serena Williams - in Una famiglia vincente - King Richard.

Smith è salito sul palco per ritirare l'Oscar poco dopo aver sferrato un pugno al comico Chris Rock, che aveva fatto ironia sull'alopecia della moglie Jada Pinkett-Smith. Smith ha sottolineato, tra le lacrime, che anche Richard Williams era ferocemente protettivo nei confronti della sua famiglia e ha aggiunto: "Voglio essere messaggero d'amore".

L'attore si è anche scusato con l'Academy e i suoi colleghi candidati. "Questo è un momento bellissimo", ha detto. "L'arte imita la vita. Sembro il padre pazzo. Ma l'amore ti farà fare cose pazze".

A quanto pare Chris Rock avrebbe deciso di non denunciare Will Smith per il pugno sferratogli, ma l'Academy non ha preso bene il gesto dell'attore e ha pubblicato una breve dichiarazione su Twitter dopo la cerimonia affermando che "non condona la violenza di qualsiasi forma", anche se non menziona alcun dettaglio sull'incidente.

La vittoria di Will Smith arriva con la terza candidatura. In precedenza era stato nominato per Ali nel 2002 e per La ricerca della felicità nel in 2007. Qui trovate tutti i vincitori di questa edizione degli Oscar 2022.

Will Smith ha battuto i colleghi Javier Bardem, Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch e Denzel Washington.