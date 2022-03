Oscar 2022: Will Smith dà un pugno a Chris Rock dopo la battuta sulla moglie Jada Pinkett Smith

Un momento di follia agli Oscar 2022: Will Smith, sale sul palco degli Oscar per difendere la moglie Jada Pinkett Smith dopo una battura infelice di Chris Rock, poi si scusa con l'Academy durante il discorso di ringraziamento per la statuetta.

Quella di Will Smith è stata una cerimonia degli Oscar 2022 piena di emozioni. Prima di conquistare la statuetta come miglior attore per Una famiglia vincente - King Richard, l'attore è stato protagonista di un momento di follia quando è salito sul palco degli Oscar e ha dato un pugno a Chris Rock, colpevole di aver fatto una battuta sulla calvizie della moglie Jada Pinkett Smith.

Chris Rock è salito sul palco per presentare il premio per il miglior documentario e ha fatto una battuta su Jada Pinkett Smith pronta per fare Soldato Jane per via della sua testa rasata. Quella che sembrava una gag si è trasformato in un momento di tensione imprevisto. Tornato al suo posto dopo il pugno, Will Smith ha urlato a Chris Rock "Tieni il nome di mia moglie lontano dalla tua fottuta bocca!"

Molti tra il pubblico degli Oscar sono apparsi sbalorditi dall'alterco. Diddy è stato il successivo presentatore durante la cerimonia, dove è apparso per presentare la celebrazione del 50° anniversario de Il Padrino. Diddy ha affrontato la situazione dicendo: "Will e Chris, lo risolveremo come una famiglia. In questo momento stiamo andando avanti con amore. Tutti possono litigare".

La publicist di Will Smith, Meredith O. Sullivan, lo ha avvicinato durante la pausa pubblicitaria per parlare dell'accaduto. Sempre durante la pausa, anche Denzel Washington si è alzato per parlare col collega in privato. Will Smith ha rivelato durante il suo discorso di ringraziamento, dopo aver vinto come miglior attore, che Washington gli ha detto: "Nel tuo momento più alto, fai attenzione, è allora che il diavolo viene per te".

Sullivan ha continuato ad avvicinarsi a Will Smith durante ogni interruzione pubblicitaria successiva all'incidente. Anche il produttore degli Oscar Will Packer ha parlato col divo prima che fosse annunciata la categoria del miglior attore. "Richard Williams era un feroce difensore della sua famiglia", ha detto Smith durante il suo discorso di ringraziamento dopo aver vinto l'Oscar come miglior attore protagonista. In seguito si è scusato con l'Academy e i suoi colleghi candidati per le sue azioni.

Jada Pinkett Smith ha annunciato l'anno scorso di aver deciso di rasarsi la testa dopo aver lottato a lungo con l'alopecia.

Dopo l'incidente, Chris Rock ha consegnato l'Oscar per il miglior documentario a Questlove per il suo Summer of Soul. Alla domanda in sala stampa sul fatto che Smith abbia colpito Rock, Questlove ha detto: "Non sto parlando di questo. Si tratta del festival culturale di Harlem".