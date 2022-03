Oscar 2022, Gabriele Muccino tifa Will Smith: "Vincerà lui"

Gabriele Muccino è convinto della vittoria di Will Smith agli Oscar 2022 per la sua interpretazione nel film Una famiglia vincente - King Richard. Il regista italiano ha diretto l'attore statunitense ne La ricerca della felicità (2006) e Sette Anime (2008).

Ancora poche ore e il pubblico internazionale scoprirà se Will Smith riuscirà a portarsi a casa l'Oscar per il Miglior attore protagonista grazie alla sua performance in Una famiglia vincente - King Richard, film in cui interpreta il padre di Serena e Venus Williams, leggende del tennis mondiale. Smith è stato in grado di portare sul grande schermo una prova più che convincente e per questo motivo è favorito nella sua categoria. Non bisogna però sottovalutare la concorrenza, di altissimo livello, rappresentata da Benedict Cumberbatch (Il potere del cane), Denzel Washington (Macbeth), Andrew Garfield (Tik, tik... Boom!) e Javier Bardem (A proposito dei Ricardo). Insomma, un risultato che potrebbe essere tutt'altro che scontato: nonostante questo, c'è chi non sembra avere dubbi sul trionfo di Will Smith. Nelle scorse ore, infatti, Gabriele Muccino ha condiviso sui social un messaggio tramite il quale ha annunciato che farà il tifo per l'attore statunitense ed ha espresso tutto il proprio ottimismo riguardo la vittoria di Smith.

"Domani sera Will Smith vincerà l'Oscar che sfiorò per 15 voti con la nostra ricerca della felicità", ha scritto ieri Muccino, aggiungendo: "Lui è sensazionale. Ci siamo scritti e se lo sente anche lui secondo me. Anche se non si può dire. Ma io vado contro la superstizione e domani so che godrò con lui!". Il riferimento iniziale di Muccino è, ovviamente, al film La ricerca della felicità, da lui diretto nel 2006 ed interpretato proprio da Smith. Anche in quel caso, l'attore fu candidato per la prestigiosa statuetta (poi andata a Forest Whitaker per L'ultimo re di Scozia). Muccino è tornato poi a dirigerlo due anni due, nell'emozionante Sette anime.

In attesa di scoprire se Will Smith trionferà sul palco degli Academy Awards, ecco la sinossi di Una famiglia vincente - King Richard: "Armato di una visione chiara e di un piano sfrontato di 78 pagine, il determinato padre e allenatore Richard Williams ispira le sue due figlie, Venus e Serena, a diventare campionesse di tennis". Ricordiamo che, per quanto riguarda gli Oscar 2022, il film diretto da Reinaldo Marcus Green ha ottenuto sei nomination in totale: Miglior film, Miglior attore, Miglior attrice non protagonista (Aunjanue Ellis), Miglior sceneggiatura originale, Miglior canzone originale (Be Alive) e Miglior Montaggio.