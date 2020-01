Oscar 2020: tutto su Joker, uno dei film dell'anno!

Joker è senz'altro uno dei film dell'anno e sarà sicuramente protagonista agli Oscar 2020: la pellicola diretta da Todd Phillips racconta le origini del personaggio ed è indipendente dai titoli che fino a questo momento hanno composto il DC Universe e in cui la parte era stata affidata all'attore premio Oscar Jared Leto.

Con le sue 11 candidature, a sorpresa Joker è diventato il frontrunner agli Oscar 2020 nonché anche il primo cinecomic DC mai nominato come miglior film. Le nomination ottenute da Joker sono: miglior film, migliore regia per Todd Philips, miglior attore protagonista per Joaquin Phoenix, migliore sceneggiatura non originale, miglior montaggio, migliore fotografia, migliori costumi, miglior trucco, migliore colonna sonora originale, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro.

Joker racconta la tragica storia di Arthur Fleck, un uomo che sogna di diventare un comico e si trasforma invece in un criminale folle. La fonte di ispirazione degli sceneggiatori sembra sia stata la graphic novel The Killing Joke, in cui il protagonista è proprio un comico fallito che perde la moglie e il cui volto viene sfigurato durante una rapina finita male. La sceneggiatura è stata scritta da Todd Phillips in collaborazione con Scott Silver, ispirandosi a Taxi Driver e Re per una notte di Martin Scorsese.

Joker, analisi del finale: il ghigno beffardo del clown e la rivalsa della follia

In questa stagione dei premi il film di Phillips ha messo a segno tantissime nomination in tantissime occasioni: 4 nomination ai Golden Globes - tra cui la vittoria di Joaquin Phoenix, 11 nomination ai BAFTA, due nomination ai SAG, una ai PGA e ai WGA e soprattutto la grande vittoria al Festival di Venezia 2019. Ma la passione per Joker non si è fermata unicamente alla critica, che l'ha osannato in quasi tutto il mondo: il pubblico è stato il vero motore di questo successo. In tutto il mondo, il film con Joaquin Phoenix ha incassato la bellezza di 1 miliardo e (quasi) 100 milioni di dollari, un risultato portentoso partendo da un budget di circa 55 milioni di dollari.

Joker: il Joker interpretato da Joaquin Phoenix durante una fuga

La fame dei fan non è stata del tutto risolta, visto che a gran voce già si parla di sequel online, tra i vari social e forum, ma dopo la serata dei Golden Globes, Joaquin Phoenix già ha detto la sua riguardo un capitolo due: l'attore ha spiegato che lo farà solo se sarà possibile mantenere in equilibrio le istanze artistiche con quelle commerciali. "Non credo di aver mai fatto troppe cose prevedibili. Quindi se questo aspetto è venuto fuori non è perché Todd o io stiamo seguendo qualche regola precisa. È perché ci sentiamo ispirati a esplorare il personaggio in modo più approfondito. Sarebbe l'unica ragione per me per farlo nuovamente". Insomma se mai dovesse esserci un Joker 2 sarà solo ed esclusivamente se verrà fuori qualcosa di interessante sul suo protagonista e non per seguire il successo del primo film.