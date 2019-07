Orange Is The New Black 7, Taryn Manning preoccupa i fan: "Non sono una suicida"

Taryn Manning ha pubblicato un post su Instagram in cui spiega perché non sarà alla première di Orange Is The New Black 7, facendo preoccupare i fan.

I fan di Orange is the New Black 7 sono preoccupati per Taryn Manning, dopo che l'attrice quarantenne ha rivelato che non avrebbe partecipato alla premiére della settima (e ultima) stagione della serie Netflix e ha dato una spiegazione criptica e inquietante per la sua assenza.

Ovviamente, le sue dichiarazioni alla vigilia dell'uscita della serie - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di di Orange is the New Black 7 - hanno provocato delle reazioni preoccupatissime tra i fan e anche alcuni suoi colleghi, che hanno lasciato commenti allarmati e impauriti. Ecco perché l'attrice ha poi modificato il post specificando: "Non sono una suicida."

Ma cosa è successo? Taryn Manning ha pubblicato una foto su Instagram di sè stessa e alcune delle sue co-protagoniste di Orange Is the New Black sul set, inviando loro il suo amore: "Vorrei essere lì con voi. Le sfortunate circostanze incontrollabili in cui nessuno mi ha potuto aiutare hanno reso questo impossibile. Quando qualcuno chiede aiuto a qualcun altro che è alla ricerca della tua vita e della tua anima. Per favore ascolta. Nessuno merita che un'altra persona rovini da sola la propria vita al punto da essere paralizzata e non lasciare mai la paura. Ho provato a dirlo a tutti. A nessuno importava. Questo è per chiunque si senta solo, terrorizzato da cyber criminali, cyber bullismo, criminali con l'intento di causare angoscia agli altri e isolarli dalla vita, per le persone che hanno perso tutto a causa di malattie mentali e campagne diffamatorie di un altro uomo"

Nel post, Taryn ha menzionato tutti i suoi colleghi della famosa serie tv, ringraziandoli per la fantastica esperienza sul set e mandando loro tutto il suo affetto: "Il mio cuore è spezzato ma sono per sempre in debito con te per questo bellissimo spettacolo" Allo stesso tempo l'interprete di Pennsatucky ha "dedicato" il post al suo team di "agenti, manager e avvocati che non hanno fatto nulla per aiutarmi. Ma vi perdono. Spero siate felici" per poi aggiungere "E no, non sono una suicida. Vi piacerebbe. Sono a pezzi e arrivata al punto che nessuno ti considera quando sei in queste condizioni"

Orange Is The New Black 7 sarà disponibile dal 26 luglio su Netflix.