Oppenheimer e The Last of Us tra i migliori film e serie del 2023 per IMDb

IMDb ha ufficialmente svelato i film e le serie migliori del 2023, includendo prodotti come Oppenheimer e The Last of Us.

Il portale, che è la fonte di informazioni più popolare al mondo su film e spettacoli televisivi, non è giunto a questi risultati attraverso le recensioni dei critici o le performance al botteghino. Le classifiche sono state determinate utilizzando i dati delle classifiche IMDbPro MOVIEmeter e STARmeter, che si basano sulle visualizzazioni effettive delle pagine di oltre 250 milioni di visitatori mensili di IMDb.

La battaglia per il primo posto nella classifica dei film è stata una riproposizione del "Barbenheimer". Mentre Barbie è stato il chiaro vincitore al box office mondiale, Oppenheimer è riuscito a conquistare il primo posto nella lista di IMDb. Barbie è comunque in seconda posizione, poiché anche il film campione d'incassi è stato accolto con grande favore dagli spettatori.

In Top 10 tra i film troviamo anche Guardiani della Galassia Vol. 3, John Wick 4, La sirenetta e Killers of the Flower Moon.

Nel frattempo, il grande vincitore tra le serie televisive è The Last of Us della HBO. Ci sono anche due serie di Star Wars nella Top 10: Ahsoka ha quasi raggiunto il primo posto, appena sotto The Last of Us, mentre la terza stagione di The Mandalorian si è piazzata al quinto.

Tra le prime dieci serie c'è spazio anche per Succession, Ted Lasso e Gen V.