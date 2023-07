Oppenheimer, Robert Downey Jr.: 'Senza dubbio il miglior film che abbia mai fatto'

Archiviata l'esperienza con il Marvel Cinematic Universe nei panni di Tony Stark/Iron Man Robert Downey Jr. è tornato alla carica sul grande schermo. A breve i fan potranno vederlo in Oppenheimer, nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan, che l'attore ha elogiato senza mezzi termini. Ecco cosa ha dichiarato durante la premiere tenutasi nei giorni scorsi a Londra.

"Devo dirlo, questo è senza alcun dubbio il miglior film che abbia mai fatto e non vedo l'ora che tutti possiate guardarlo. Non so perchè posso immedesimarmi in Lewis Strauss, ma penso di essere nato per questo ruolo e sapevo di essere guidato da mani esperte. Oppenheimer ha rappresentato un pò una linea di demarcazione per me".

Nel film Robert Downey Jr. veste appunto i panni di Lewis Strauss, ex chairman dell'Atomic Energy Commission che lavorò con Robert J. Oppenheimer, il fisico responsabile della creazione della bomba atomica (interpretato da Cillian Murphy).

Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

La Universal ha utilizzato un budget di soli 100 milioni di dollari per realizzare il film che, come specificato più volte da Nolan, non avrà alcun fotogramma in CGI.

Un budget nettamente inferiore rispetto alle ultime produzioni: quello di Tenet ammontava sui 205 milioni di dollari, mentre Dunkirk e Interstellar rispettivamente sui 150 e 165 milioni. Il budget più ingente è stato quello utilizzato per The Dark Knight Rises, film conclusivo della trilogia su Batman, ben 230 milioni di dollari.