Oppenheimer infrangerà una regola di Christopher Nolan che dura da 25 anni e riguarda il sesso

Oppenheimer si prepara a infrangere una tradizione del cinema di Christopher Nolan che dura da 25 anni e ha a che fare con il sesso. Il film biografico, in arrivo nei cinema italiani il 23 agosto, si concentrerà sulla vita di J. Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica, raccontandone i tormenti interiori e il suo coinvolgimento nel Progetto Manhattan.

Oppenheimer: una foto del film di Christopher Nolan

A interpretare Oppenheimer nell'omonimo film sarà l'irlandese Cillian Murphy, il quale ha ricevuto "rigorose istruzioni" sul non svelare troppo della pellicola. Murèhy ha però anticipato al Guardian che il film conterrà un elemento romantico, condito di scene di sesso esplicite, ingrediente assente dal cinema di Christopher Nolan.

Oppenheimer, Christopher Nolan: "Il film non contiene alcun fotogramma in CGI, è tutto reale"

Le scene di sesso, ingrediente inedito nel cinema di Nolan

Oppenheimer includerà scene di nudo prolungato che coinvolgeranno Cillian Murphy e Florence Pugh, che interpreta la sua amante Jean Tatlock, e una scena di sesso. Un'altra scena di sesso coinvolgerà Muprhy ed Emily Blunt, che interpreta la moglie di Oppenheimer, ma i dettagli per adesso sono top secret, come conferma l'attore:

"Ho ricevuto precise istruzioni di non rivelare nulla. Mettono due attori in una stanza per vedere se scocca la scintilla, e tutti i produttori e il regista sono seduti a un tavolo a guardare. Non so quale criterio usino, e sembra così sciocco, ma a volte nasce la chimica e nessuno sa perché... Puoi essere vulnerabile e aperto a provare cose. Ci sono stati momenti in cui ricordo di aver detto: 'Non avrei potuto farlo se non ci fosse stata Emily Blunt'".

Oppenheimer: Emily Blunt svela che Cillian Murphy ha saltato le cene con gli altri membri del cast

Che cosa sappiamo di Oppenheimer

Oppenheimer: un'immagine

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX che porta il pubblico nell'avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer, la "persona più importante mai vissuta", come ha spiegato lo stesso Nolan. Emily Blunt interpreta la moglie di Oppenheimer, la biologa e botanica Katherine "Kitty" Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l'energia atomica. La candidata all'Oscar Florence Pugh veste i panni della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence. Nel cast anche il vincitore dell'Oscar Rami Malek, l'attore, scrittore e regista otto volte candidato all'Oscar Kenneth Branagh, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Matthew Modine.

Il film, tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin, è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

Oppenheimer è girato sia in IMAX 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX in bianco e nero.